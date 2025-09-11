https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/meteorolojiden-kritik-uyarilar-siddetli-saganak-kuvvetli-ruzgar-ve-yuksek-sicakliklar-il-il-hava-1099274021.html

Meteoroloji'den kritik uyarılar: Şiddetli sağanak, kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklıklar, il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Kuzey ve doğu bölgelerde şiddetli sağanak yağış, güneyde sıcak hava dalgası bekleniyor. 3 ilde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı var. İl il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 11 Eylül Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin kuzeyi ve doğusu sağanak yağışlı, güney bölgeleri ise sıcak hava dalgası etkisinde olacak. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Su baskınlarına dikkatKars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı beklenirken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Güneyde rüzgarın hızı 60 km/saate çıkıyorRüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAÇANAKKALE – 35°C – Parçalı ve az bulutluEDİRNE – 33°C – Parçalı ve az bulutluİSTANBUL – 29°C – Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ – 31°C – Parçalı ve az bulutluEGEAFYONKARAHİSAR – 27°C – Az bulutlu ve açıkDENİZLİ – 35°C – Az bulutlu ve açıkİZMİR – 34°C – Az bulutlu ve açıkMANİSA – 36°C – Az bulutlu ve açıkAKDENİZADANA – 36°C – Az bulutlu ve açıkANTALYA – 36°C – Az bulutlu ve açıkBURDUR – 32°C – Az bulutlu ve açıkHATAY – 33°C – Az bulutlu ve açıkRüzgar: Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)İÇ ANADOLUANKARA – 26°C – Az bulutlu ve açıkÇANKIRI – 27°C – Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR – 28°C – Az bulutlu ve açıkKONYA – 28°C – Az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBOLU – 26°C – Parçalı ve çok bulutluDÜZCE – 29°C – Parçalı ve çok bulutluSİNOP – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA – 27°C – Parçalı ve çok bulutluARTVİN – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerde yer yer kuvvetliSAMSUN – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUERZURUM – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yer yer kuvvetliMALATYA – 29°C – Parçalı ve az bulutluVAN – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRüzgar: Güneybatıda kuzey yönlerden, Hakkari çevresinde güneyden kuvvetli (40-60 km/sa)GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR – 32°C – Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP – 33°C – Az bulutlu ve açıkMARDİN – 31°C – Az bulutlu ve açıkSİİRT – 32°C – Az bulutlu ve açıkRüzgar: Bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)

