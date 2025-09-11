Meteoroloji'den kritik uyarılar: Şiddetli sağanak, kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklıklar, il il hava durumu
© AA / Hamza Önder Kuloğlusağanak yağış
© AA / Hamza Önder Kuloğlu
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre güney bölgelerinde yüksek sıcaklık, kuzey ve doğu bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. 3 ilde etkili olacak kuvvetli yağışlar, ani su baskınlarına yol açabilir. Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında ve Hakkari'de rüzgar sert esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 11 Eylül Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin kuzeyi ve doğusu sağanak yağışlı, güney bölgeleri ise sıcak hava dalgası etkisinde olacak.
Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Su baskınlarına dikkat
Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı beklenirken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Güneyde rüzgarın hızı 60 km/saate çıkıyor
Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
ÇANAKKALE – 35°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
AFYONKARAHİSAR – 27°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
ADANA – 36°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
ANKARA – 26°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
BOLU – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 32°C – Az bulutlu ve açık
