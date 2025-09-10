https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/ece-seckin-ve-esini-tehdit-eden-sahis-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1099264214.html
Şarkıcı Ece Seçkin ve eşini tehdit eden şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı
Şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez’i sosyal medyada taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.U.S., savcılığın tutuklama talebine rağmen adli... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez, sosyal medyadan gelen taciz ve tehdit mesajları nedeniyle şikayette bulundu. Bunun üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.U.S.’yi adresinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.Adli kontrolle serbest bırakıldıSavcılık, şüpheli hakkında “tehdit” ve “ısrarlı takip” suçlamalarıyla tutuklama talebinde bulundu. Ancak Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu karara itiraz etti.Seçkin: 4 yıldır ölüm tehditleri alıyoruzEce Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisi ve eşinin 4 yıldır saplantılı bir hayran tarafından tacize uğradığını dile getirdi.Şarkıcı, “Kendisini ‘kocam’ zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez’in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede saatlerce bekledi. Eşime ‘seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim’ içerikli mesajlar attı” ifadelerini kullandı.'Hayatımız kabusa döndü'Seçkin, şahsın İstanbul dışında yaşamasına rağmen defalarca uzaklaştırma kararı aldırmalarına rağmen kilometrelerce yol kat ederek farklı numaralardan aramalarla rahatsızlık verdiğini söyledi.“Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır” diyen Seçkin, serbest bırakılmaması gerektiğini vurguladı.
i̇stanbul
