https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/ece-seckin-ve-esini-tehdit-eden-sahis-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1099264214.html

Şarkıcı Ece Seçkin ve eşini tehdit eden şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı

Şarkıcı Ece Seçkin ve eşini tehdit eden şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez’i sosyal medyada taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.U.S., savcılığın tutuklama talebine rağmen adli... 10.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-10T15:56+0300

2025-09-10T15:56+0300

2025-09-10T15:56+0300

yaşam

ece seçkin

tehdit

mahkeme

i̇stanbul

cumhuriyet başsavcılığı

bakırköy adalet sarayı

sulh ceza hakimliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099264275_0:252:1170:910_1920x0_80_0_0_e32a78a6ce7142955b5200c75ae9c2a6.jpg

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez, sosyal medyadan gelen taciz ve tehdit mesajları nedeniyle şikayette bulundu. Bunun üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.U.S.’yi adresinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.Adli kontrolle serbest bırakıldıSavcılık, şüpheli hakkında “tehdit” ve “ısrarlı takip” suçlamalarıyla tutuklama talebinde bulundu. Ancak Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu karara itiraz etti.Seçkin: 4 yıldır ölüm tehditleri alıyoruzEce Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisi ve eşinin 4 yıldır saplantılı bir hayran tarafından tacize uğradığını dile getirdi.Şarkıcı, “Kendisini ‘kocam’ zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez’in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede saatlerce bekledi. Eşime ‘seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim’ içerikli mesajlar attı” ifadelerini kullandı.'Hayatımız kabusa döndü'Seçkin, şahsın İstanbul dışında yaşamasına rağmen defalarca uzaklaştırma kararı aldırmalarına rağmen kilometrelerce yol kat ederek farklı numaralardan aramalarla rahatsızlık verdiğini söyledi.“Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır” diyen Seçkin, serbest bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/sarkici-ece-seckin-4-yildir-tacize-ugruyorum-1099242084.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ece seçkin, tehdit, mahkeme, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, bakırköy adalet sarayı, sulh ceza hakimliği