Mesut Yar, Habertürk'e operasyon yapıldığını canlı yayında öğrendi: 'Şerefim üzerine temin ederim ki bir şey bilmiyorum'
Mesut Yar, Habertürk'e operasyon yapıldığını canlı yayında öğrendi: 'Şerefim üzerine temin ederim ki bir şey bilmiyorum'
Can Holding'e yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu bazı şirketlere el konuldu. Sabah yayınını... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
Can Holding'e yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu bazı şirketlere el konuldu. Sabah yayınını Habertürk'te devam ettiren sunucu Mesut Yar da haberi seyircilerden gelen yorumlardan öğrendi.Mesut Yar: Herhangi bir şey bilmiyorumYayın esnasında alttan geçen son dakika bandında TMSF ile ilgili gelişmeyi tekrar tekrar okuyan Mesut Yar, 'Ben de yayının ortasında, sizden gelen sorularla bununla karşı karşıya kaldım. Şerefim üzerine temin ederim ki bunun dışında herhangi bir şey bilmiyorum' dedi.
09:50 11.09.2025
© Fotoğraf : Habertürk canlı yayını
© Fotoğraf : Habertürk canlı yayını
Can Holding'e yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu bazı şirketlere el konuldu. Sabah yayınını Habertürk'te devam ettiren sunucu Mesut Yar da haberi seyircilerden gelen yorumlardan öğrendi.
Can Holding'e yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu bazı şirketlere el konuldu. Sabah yayınını Habertürk'te devam ettiren sunucu Mesut Yar da haberi seyircilerden gelen yorumlardan öğrendi.

Mesut Yar: Herhangi bir şey bilmiyorum

Yayın esnasında alttan geçen son dakika bandında TMSF ile ilgili gelişmeyi tekrar tekrar okuyan Mesut Yar, 'Ben de yayının ortasında, sizden gelen sorularla bununla karşı karşıya kaldım. Şerefim üzerine temin ederim ki bunun dışında herhangi bir şey bilmiyorum' dedi.
© Fotoğraf : Habertürk canlı yayınıMesut Yar
Mesut Yar
© Fotoğraf : Habertürk canlı yayını
