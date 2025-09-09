Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/konser-danslari-gundem-yaratmisti-manifest-grubu-hakkinda-karar-verildi-1099234674.html
Konser dansları gündem yaratmıştı: Manifest grubu hakkında karar verildi
Konser dansları gündem yaratmıştı: Manifest grubu hakkında karar verildi
Sputnik Türkiye
KüçükÇiftlik Park'ta verdikleri konserde +18 içerikli dansları nedeniyle haklarında 'hayasızca hareketlerde bulunmak' ve 'teşhircilik' suçlarından soruşturma... 09.09.2025
KüçükÇiftlik Park’ta verdikleri konserde +18 içerikli dansları nedeniyle gözaltına alınan Manifest grubu üyeleri, çıkarıldıkları savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, üyeler hakkında 'hayasızca hareketlerde bulunmak' ve 'teşhircilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi. Ayrıca grup üyelerine yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/manifest-grubuna-teshircilik-sorusturmasi-konserleri-iptal-edilmisti-1099169598.html
17:08 09.09.2025 (güncellendi: 17:13 09.09.2025)
© Fotoğraf : Manifest instagramManifest
Manifest - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
© Fotoğraf : Manifest instagram
KüçükÇiftlik Park’ta verdikleri konserde +18 içerikli dansları nedeniyle haklarında 'hayasızca hareketlerde bulunmak' ve 'teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatılan Manifest grubu üyeleri hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla karakola imza atma şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.
KüçükÇiftlik Park’ta verdikleri konserde +18 içerikli dansları nedeniyle gözaltına alınan Manifest grubu üyeleri, çıkarıldıkları savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, üyeler hakkında 'hayasızca hareketlerde bulunmak' ve 'teşhircilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi. Ayrıca grup üyelerine yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Manifest sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2025
YAŞAM
Manifest Grubu'na 'teşhircilik' soruşturması: Konserleri iptal edilmişti
7 Eylül, 12:19
Türkiye
