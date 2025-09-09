https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/konser-danslari-gundem-yaratmisti-manifest-grubu-hakkinda-karar-verildi-1099234674.html
Konser dansları gündem yaratmıştı: Manifest grubu hakkında karar verildi
09.09.2025
KüçükÇiftlik Park’ta verdikleri konserde +18 içerikli dansları nedeniyle gözaltına alınan Manifest grubu üyeleri, çıkarıldıkları savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, üyeler hakkında 'hayasızca hareketlerde bulunmak' ve 'teşhircilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi. Ayrıca grup üyelerine yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Konser dansları gündem yaratmıştı: Manifest grubu hakkında karar verildi
17:08 09.09.2025 (güncellendi: 17:13 09.09.2025)
KüçükÇiftlik Park’ta verdikleri konserde +18 içerikli dansları nedeniyle haklarında 'hayasızca hareketlerde bulunmak' ve 'teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatılan Manifest grubu üyeleri hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla karakola imza atma şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.
KüçükÇiftlik Park’ta verdikleri konserde +18 içerikli dansları nedeniyle gözaltına alınan Manifest grubu üyeleri, çıkarıldıkları savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, üyeler hakkında 'hayasızca hareketlerde bulunmak' ve 'teşhircilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi. Ayrıca grup üyelerine yurt dışına çıkış yasağı getirildi.