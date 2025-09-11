Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/almanya-natonun-dogu-sinirlarinda-askeri-varligini-guclendirecek-1099300253.html
‘Almanya, NATO'nun doğu sınırlarında askeri varlığını güçlendirecek’
‘Almanya, NATO'nun doğu sınırlarında askeri varlığını güçlendirecek’
Sputnik Türkiye
Almanya’nın Polonya'daki İHA olayının ardından NATO'nun doğu sınırında askeri varlığını güçlendireceği belirtildi. 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T19:19+0300
2025-09-11T19:17+0300
dünya
almanya
avrupa
polonya
rusya
ab
nato
rusya savunma bakanlığı
ursula von der leyen
dmitriy peskov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0e/1080718321_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b02c380945a5eed940be990068058906.jpg
Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Konelius gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya’nın, Polonya üzerinde görülen insansız hava araçları (İHA) olayının ardından NATO'nun doğu sınırlarında askeri varlığını güçlendireceğini söyledi.Konelius, “Almanya hükümeti, Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal etmesine yanıt olarak NATO'nun doğu sınırındaki varlığını güçlendirecek” dedi.Daha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya üzerinde ‘tehlike arz eden’ Rusya’ya ait insansız hava araçlarının düşürüldüğü iddiasında bulunmuş, ancak bu iddiasını kanıtlayacak hiçbir delil sunmamıştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen daha sonra söz konusu İHA’ların sayısının 10’dan fazla olduğunu ileri sürmüştü. Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Rusya'nın geçici maslahatgüzarı Andrey Ordaş, Polonya'nın toprakları üzerinde düşürülen İHA’ların Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'e Polonya yönetimi tarafından herhangi bir temas talebinde bulunulmadığını, ayrıca, AB ve NATO yönetiminin her gün Rusya'yı provokasyonlarla suçladığını, ancak herhangi bir argüman sunmaya çalışmadığını da ifade etmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarıyla ilgili olarak, 9 Eylül’de Ukrayna'daki savunma tesislerinin hedef alındığı bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere herhangi bir hedefin planlanmadığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/letonyadan-rusya-sinirindaki-hava-sahasini-kapatma-karari-1099286313.html
almanya
polonya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0e/1080718321_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_8c352bb2d421a1ee5884e1f2fbfa23bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
almanya, avrupa, polonya, rusya, ab, nato, rusya savunma bakanlığı, ursula von der leyen, dmitriy peskov
almanya, avrupa, polonya, rusya, ab, nato, rusya savunma bakanlığı, ursula von der leyen, dmitriy peskov

‘Almanya, NATO'nun doğu sınırlarında askeri varlığını güçlendirecek’

19:19 11.09.2025
© AP Photo / Mindaugas KulbisAlman ordusu
Alman ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Abone ol
Almanya’nın Polonya'daki İHA olayının ardından NATO'nun doğu sınırında askeri varlığını güçlendireceği belirtildi.
Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Konelius gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya’nın, Polonya üzerinde görülen insansız hava araçları (İHA) olayının ardından NATO'nun doğu sınırlarında askeri varlığını güçlendireceğini söyledi.
Konelius, “Almanya hükümeti, Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal etmesine yanıt olarak NATO'nun doğu sınırındaki varlığını güçlendirecek” dedi.
Daha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya üzerinde ‘tehlike arz eden’ Rusya’ya ait insansız hava araçlarının düşürüldüğü iddiasında bulunmuş, ancak bu iddiasını kanıtlayacak hiçbir delil sunmamıştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen daha sonra söz konusu İHA’ların sayısının 10’dan fazla olduğunu ileri sürmüştü. Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Rusya'nın geçici maslahatgüzarı Andrey Ordaş, Polonya'nın toprakları üzerinde düşürülen İHA’ların Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'e Polonya yönetimi tarafından herhangi bir temas talebinde bulunulmadığını, ayrıca, AB ve NATO yönetiminin her gün Rusya'yı provokasyonlarla suçladığını, ancak herhangi bir argüman sunmaya çalışmadığını da ifade etmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarıyla ilgili olarak, 9 Eylül’de Ukrayna'daki savunma tesislerinin hedef alındığı bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere herhangi bir hedefin planlanmadığını açıklamıştı.
Letonya Riga - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
DÜNYA
Letonya’dan Rusya sınırındaki hava sahasını kapatma kararı
12:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала