‘Almanya, NATO'nun doğu sınırlarında askeri varlığını güçlendirecek’

Almanya’nın Polonya'daki İHA olayının ardından NATO'nun doğu sınırında askeri varlığını güçlendireceği belirtildi. 11.09.2025, Sputnik Türkiye
Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Konelius gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya’nın, Polonya üzerinde görülen insansız hava araçları (İHA) olayının ardından NATO'nun doğu sınırlarında askeri varlığını güçlendireceğini söyledi.Konelius, “Almanya hükümeti, Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal etmesine yanıt olarak NATO'nun doğu sınırındaki varlığını güçlendirecek” dedi.Daha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya üzerinde ‘tehlike arz eden’ Rusya’ya ait insansız hava araçlarının düşürüldüğü iddiasında bulunmuş, ancak bu iddiasını kanıtlayacak hiçbir delil sunmamıştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen daha sonra söz konusu İHA’ların sayısının 10’dan fazla olduğunu ileri sürmüştü. Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Rusya'nın geçici maslahatgüzarı Andrey Ordaş, Polonya'nın toprakları üzerinde düşürülen İHA’ların Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'e Polonya yönetimi tarafından herhangi bir temas talebinde bulunulmadığını, ayrıca, AB ve NATO yönetiminin her gün Rusya'yı provokasyonlarla suçladığını, ancak herhangi bir argüman sunmaya çalışmadığını da ifade etmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarıyla ilgili olarak, 9 Eylül’de Ukrayna'daki savunma tesislerinin hedef alındığı bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere herhangi bir hedefin planlanmadığını açıklamıştı.
