KYK yurt başvuruları başladı: Tarihler açıklandı

KYK yurt başvuruları başladı: Tarihler açıklandı

Sputnik Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından 2025 KYK yurt başvuruları başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim...

Üniversiteye yeni başlayan ve ara sınıflarda eğitimini sürdüren öğrencilerin merakla beklediği KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada, “Yükseköğretim öğrencileri için GSB yurt başvuruları alınmaya başlandı” dedi.2025 KYK yurt başvuruları ne zaman?Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 KYK yurt başvuruları 2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bugün GSB yurtlarında tam olarak 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Avrupa'nın en yaygın yurt kapasitesine sahibiz. Türkiye'deki öğrenci barınma sistemi dünyada emsal teşkil etmektedir" dedi.KYK yurt başvurusu nereden yapılır?KYK yurt başvuruları yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden yapılabiliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra “KYK Yurt Başvurusu” ekranından işlemlerini tamamlıyor.Hangi bilgiler gerekli?Başvuru sırasında öğrencilerin;otomatik olarak sistemden çekiliyor. Ancak gerek görüldüğünde ek belgeler istenebiliyor.Yurt başvuruları kimleri kapsıyor?KYK yurt başvuruları, hem üniversiteye yeni başlayacak öğrencileri hem de ara sınıflarda eğitimine devam eden öğrencileri kapsıyor.

