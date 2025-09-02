https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/kyk-yurt-basvurulari-basladi-1099008697.html
KYK yurt başvuruları başladı: Tarihler açıklandı
KYK yurt başvuruları başladı: Tarihler açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından 2025 KYK yurt başvuruları başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Yurt başvuruları 2-6 Eylül arasında yapılacak.
Üniversiteye yeni başlayan ve ara sınıflarda eğitimini sürdüren öğrencilerin merakla beklediği KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada, “Yükseköğretim öğrencileri için GSB yurt başvuruları alınmaya başlandı” dedi.2025 KYK yurt başvuruları ne zaman?Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 KYK yurt başvuruları 2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bugün GSB yurtlarında tam olarak 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Avrupa'nın en yaygın yurt kapasitesine sahibiz. Türkiye'deki öğrenci barınma sistemi dünyada emsal teşkil etmektedir" dedi.KYK yurt başvurusu nereden yapılır?KYK yurt başvuruları yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden yapılabiliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra “KYK Yurt Başvurusu” ekranından işlemlerini tamamlıyor.Hangi bilgiler gerekli?Başvuru sırasında öğrencilerin;otomatik olarak sistemden çekiliyor. Ancak gerek görüldüğünde ek belgeler istenebiliyor.Yurt başvuruları kimleri kapsıyor?KYK yurt başvuruları, hem üniversiteye yeni başlayacak öğrencileri hem de ara sınıflarda eğitimine devam eden öğrencileri kapsıyor.
türki̇ye
kyk yurt başvuruları 2025, kyk yurt başvuru tarihleri, kyk yurt başvurusu ne zaman, kyk yurt başvuruları ne zaman 2025, gak yurt basvurusu nasil yapilir, kyk yurt basvurulari e-devlet, 2-6 eylül kyk yurt basvurusu, gsb yurt başvuruları, kyk yurt başvuru ekranı, kyk yurt başvurusu 2025 nasıl yapılır, kyk yurt başvurusu e-devlet üzerinden, kyk yurt başvuruları başladı mı, kyk yurt başvuruları son tarih, kyk yurt başvuru adım adım, kyk yurt basvuru şartları
KYK yurt başvuruları başladı: Tarihler açıklandı
10:15 02.09.2025 (güncellendi: 10:47 02.09.2025)
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından 2025 KYK yurt başvuruları başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Yurt başvuruları 2-6 Eylül arasında yapılacak.
Üniversiteye yeni başlayan ve ara sınıflarda eğitimini sürdüren öğrencilerin merakla beklediği KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada, “Yükseköğretim öğrencileri için GSB yurt başvuruları alınmaya başlandı” dedi.
2025 KYK yurt başvuruları ne zaman?
Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 KYK yurt başvuruları 2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bugün GSB yurtlarında tam olarak 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Avrupa'nın en yaygın yurt kapasitesine sahibiz. Türkiye'deki öğrenci barınma sistemi dünyada emsal teşkil etmektedir" dedi.
KYK yurt başvurusu nereden yapılır?
KYK yurt başvuruları yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden yapılabiliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra “KYK Yurt Başvurusu” ekranından işlemlerini tamamlıyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin;
otomatik olarak sistemden çekiliyor. Ancak gerek görüldüğünde ek belgeler istenebiliyor.
Yurt başvuruları kimleri kapsıyor?
KYK yurt başvuruları, hem üniversiteye yeni başlayacak öğrencileri hem de ara sınıflarda eğitimine devam eden öğrencileri kapsıyor.