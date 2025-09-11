https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/kremlin-rusya-belarus-askeri-tatbikati-ucuncu-ulkeleri-hedef-almiyor-1099290217.html

Kremlin: Rusya-Belarus askeri tatbikatı üçüncü ülkeleri hedef almıyor

Kremlin: Rusya-Belarus askeri tatbikatı üçüncü ülkeleri hedef almıyor

Sputnik Türkiye

Medya mensuplarıyla günlük buluşmasını gerçekleştiren Peskov, Zapad-2025 tatbikatı ve olası Putin-Trump konuşması ile ilgili açıklamalarda bulundu. 11.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-11T13:29+0300

2025-09-11T13:29+0300

2025-09-11T13:29+0300

dünya

haberler

donald trump

viktor hrenin

rusya

belarus

moskova

kremlin

oreşnik

dmitriy peskov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/0e/1048882711_160:0:2757:1461_1920x0_80_0_0_caeacdeaa4da33491271ce18cb01765d.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Belarus ordularının 12-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği Zapad-2025 tatbikatının üçüncü ülkeleri hedef almadığını belirtti.Peskov, "Moskova ve Minsk işbirliği çizgisini korumaya devam edecek. Bu kimse için bir sır değil, hatta herkes tarafından iyi biliniyor. Tekrar etmek isterim ki, bu faaliyetler üçüncü ülkelere yönelik değil" ifadelerini kullandı.Zapad-2025'in planlı bir tatbikat olduğunu kaydeden Peskov, "Burada askeri işbirliğinin devamı ve iki stratejik müttefik arasındaki etkileşim söz konusu" dedi.'Putin-Trump konuşmasının tarihi belli değil'Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında beklenen telefon görüşmesinin tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.Sözcü, "Telefon görüşmesinin tarihi konusunda henüz somut bir mutabakat yok. Ancak gerektiğinde bu konuşma son derece hızlı bir şekilde kararlaştırılabilir, bunun için tüm kanallar mevcut" diye konuştu.Zapad-2025 tatbikatıBelarus ve Rusya'nın ortak katılım sağlayacağı Zapad-2025 stratejik tatbikatı, 13 binden fazla askerin katılımıyla Belarus'ta gerçekleştirilecek.Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Zapad-2025'te taktik nükleer silahların ve Oreşnik hipersonik füze sisteminin kullanımına yönelik planlamanın icra edileceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/avrupa-parlamentosu-vekili-putinin-arkasinda-halk-varken-zelenskiy-halkin-destegini-giderek-1099282258.html

rusya

belarus

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, donald trump, viktor hrenin, rusya, belarus, moskova, kremlin, oreşnik , dmitriy peskov, vladimir putin, zapad-2025 tatbikatı