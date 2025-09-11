https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/katar-hamas-siyasi-buro-uyesi-hayyenin-ofis-mudurunun-israil-saldirisinda-oldugunu-dogruladi-1099273488.html
Katar, Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye'nin ofis müdürünün İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı
Katar, İsrail'in Doha'da Hamas heyetinin bulunduğu binaya düzenlediği saldırıda, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed'in hayatını kaybettiğini doğruladı.
Katar İçişleri Bakanlığı, Salı günü Hamas mensuplarının bulunduğu yerleşim yerine düzenlenen saldırıda ölen kişinin Cihad Riyah Hasan Lebed olduğunu açıkladı. Olay yerinde ceset parçaları bulunduğu, kimliklendirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Saldırıda ayrıca Halil el-Hayye’nin oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad el-Hamidi'nin de hayatını kaybettiği bildirildi.Katar, gelişmeleri izlemeye devam edeceğini ve yeni bilgileri resmi kanallardan paylaşacağını duyurdu.
