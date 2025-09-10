https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/israil-saldirganligi-suruyor-en-son-katara-uzanarak-iki-yilda-5-ulke-hedef-oldu-1099269586.html

İsrail saldırganlığı sürüyor: En son Katar'a uzanarak iki yılda 5 ülke hedef oldu

7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırıları yalnızca Gazze ile sınırlı kalmadı, 5 ülkeye daha sıçradı. İki yılda Lübnan, Suriye, Yemen, İran ve Katar İsrail... 10.09.2025, Sputnik Türkiye

7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu’nun ardından İsrail’in karşılık vermesiyle başlayan savaşın üzerinden iki yıl geçti. İsrail'in onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasından bugüne İsrail, yalnızca Filistin'e değil, pek çok ülkeyi de çeşitli şekillerde hedef aldı.İsrail'in Filistin topraklarına ve beş ülkeye düzenlediği saldırılar, dün Katar'a yapılan saldırıyla birlikte bölgesel gerilimin Basra Körfezi'ne yayılmasıyla sonuçlandı.Başlangıç: Gazze Gazze'de son 24 saatte insani yardım alabilmek için bekleyenlerin hedef alındığı,12 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı saldırılarda 7 Ekim 2023'ten bugüne hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 656'ya, yaralıların sayısının 163 bin 503'e yükseldiği bildirilmişti.Hemen ardından: LübnanSaldırıların başladığı aynı gün İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a da saldırı düzenledi. Lübnan'a saldırılar bugüne dek sürerken İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin açıklamasına göre son saldırı, 8 Eylül'de gerçekleşmişti.Sayısız saldırılar: SuriyeEkim 2023’ten 2025’e kadar İsrail, Suriye'ye de pek çok kez saldırdı. Suriye'nin çeşitli noktalarına saldırı düzenleyen İsrail'in son saldırısı Suriye'nin orta kesimindeki Humus kenti civarına gerçekleştirilmişti.Kızıldeniz hattı: YemenEkim 2023'te başlayan saldırıların ardından yükselen gerilime Yemen de dahil olmuş ve Pentagon, Yemen hava sahasında ‘gözetleme ve casusluk’ faaliyeti yürüten MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) Husiler tarafından vurulduğunu itiraf etmişti. Ardından Yemen'in başkenti Sana ve çevresine yönelik operasyonlar yapılmış, Husiler, füze ve İHA ile karşılık vermişti.Sana'ya yapılan son saldırı, bugün (10 Eylül) gerçekleşti. İsrail ordusunun, Yemen'in başkenti Sana ve Cevf kentine düzenlediği hava saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, 118 kişi yaralandı.Misilleme dolu: İranNisan 2024'te İsrail'in Suriye'deki İran Konsolosluğu ve Büyükelçilik konutunu hedef almasının ardından İran, İsrail’e misilleme saldırısı gerçekleştirmişti. Bu misilleme saldırısının ardından İsrail, İran ve Suriye’yi hedef almıştı.Ardından Temmuz ayının sonunda, İsrail Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’daki evinde suikaste uğramış, Ekim ayında ise İran, İsrail’e ikinci doğrudan füze saldırısını başlatmıştı. Sürüp giden saldırılar ve misillemeleri ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran’ın vurulması emrini vermesiyle devam etti.13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırı başlatmasının ardından ABD, 22 Haziran'da İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki üç nükleer tesisine hava saldırısı düzenledi. ABD'nin İran'ı vurmasının ardından 2 gün daha süren savaş, 12. gününde ateşkes ile son bulmuştu.Ateşkes görüşülürken: Katarİsrail ve Hamas arasında müzakerelerin yapıldığı Katar'da İsrail'in hedefi oldu. Katar'ın başkenti Doha'da Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisinin görüşüldüğü sırada gerçekleşen saldırıda Katar, İsrail'in Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını vurduğunu bildirmişti.Hamas, Gazze Şeridi'ndeki lideri Humam el-Hayya'nın oğlu da dahil olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmiş, Trump ise yaptığı açıklamada, saldırı kararının İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu tarafından alındığını, kendisinin haberi olmadığını öne sürmüştü.

2025

