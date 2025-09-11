https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/istanbulda-hastane-bahcesinde-silahli-saldiri-cok-sayida-suc-kaydi-olan-supheli-yakalandi-1099294471.html
İstanbul’da hastane bahçesinde silahlı saldırı: Çok sayıda suç kaydı olan şüpheli yakalandı
İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi bahçesinde S.G., motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunlardan biri S.G.’nin koluna isabet etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.G., ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Polis ekipleri şüphelileri yakaladıSaldırının ardından çalıntı motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliler için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, kısa sürede kimliklerini tespit ettiği saldırganları Beyoğlu’nda yakaladı.Valilikten açıklama: Çok sayıda suç kaydı varİstanbul Valiliği, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saat 13.15 sıralarında gerçekleşen olayda saldırganların S.G.’yi takip ederek ateş açtığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Açılan ateş sonucu S.G. isimli kişi kolundan yaralanmış olup, ateş açan şahıslar çalıntı olduğu tespit edilen motosikletle olay yerinden kaçmıştır. Yaralı S.G. hastanede tedavi altına alınırken, A.K. (çeşitli suçlardan 11 suç kaydı mevcut) ve Ş.D. isimli 2 saldırgan emniyet ekiplerimiz tarafından Beyoğlu’nda yakalanmıştır. Şahısların üst aramalarında, bir silah ve çok sayıda mermi ele geçirilmiştir.”
