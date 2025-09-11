https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/chp-istanbul-il-kongresi-icin-iptal-talebine-ret-1099288978.html
CHP İstanbul İl Kongresi için iptal talebine ret
Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davayı inceledi. Mahkeme, yapılan başvuruyu usul yönünden reddetti.Kongrede oy kullanma sürecine “hile karıştırıldığı” iddiasıyla açılan dava, uzun süredir takip ediliyordu.İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik il başkanı olarak seçilmişti.
13:06 11.09.2025 (güncellendi: 13:43 11.09.2025)
Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan kongreye yönelik “hile” iddiasını içeren davayı usulden reddetti. Kararda, istinaf yolunun açık olduğu vurgulandı.
Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davayı inceledi. Mahkeme, yapılan başvuruyu usul yönünden reddetti.
Kongrede oy kullanma sürecine “hile karıştırıldığı” iddiasıyla açılan dava, uzun süredir takip ediliyordu.
İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik il başkanı olarak seçilmişti.