CHP İstanbul İl Kongresi için iptal talebine ret
CHP İstanbul İl Kongresi için iptal talebine ret
Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan kongreye yönelik “hile” iddiasını içeren davayı usulden reddetti. Kararda, istinaf yolunun açık olduğu... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kongre
Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davayı inceledi. Mahkeme, yapılan başvuruyu usul yönünden reddetti.Kongrede oy kullanma sürecine “hile karıştırıldığı” iddiasıyla açılan dava, uzun süredir takip ediliyordu.İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik il başkanı olarak seçilmişti.
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kongre
13:06 11.09.2025 (güncellendi: 13:43 11.09.2025)
Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan kongreye yönelik “hile” iddiasını içeren davayı usulden reddetti. Kararda, istinaf yolunun açık olduğu vurgulandı.
Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davayı inceledi. Mahkeme, yapılan başvuruyu usul yönünden reddetti.
Kongrede oy kullanma sürecine “hile karıştırıldığı” iddiasıyla açılan dava, uzun süredir takip ediliyordu.
İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik il başkanı olarak seçilmişti.
CHP kurultay - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
TÜRKİYE
CHP kurultayı davasında AYM’den karar: Başvuru reddedildi
Dün, 12:11
