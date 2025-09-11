https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/konya-ovasinda-su-krizi-baraj-ve-gollerde-kritik-dusus-yasandi-1099303150.html

Konya Ovası'nda su krizi: Baraj ve göllerde kritik düşüş yaşandı

Konya Ovası’nda yetersiz yağışlar ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artması, baraj, göl ve göletlerde su seviyelerinin hızla düşmesine yol açtı. Sonbahar... 11.09.2025, Sputnik Türkiye

Konya'da baraj, göl ve göletlerdeki su seviyeleri kritik düzeylere gerileyerek kuraklık yaşattı.Devlet Su İşleri’nin (DSİ) verilerine göre, Türkiye’nin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü’nde doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 8 azalarak yüzde 55’e düştü. Gölün yüzeyi su bitkileriyle kaplanırken, Altınapa Barajı’nda yüzde 25, Bağbaşı Barajı’nda ise yüzde 8’lik hacimsel azalma kaydedildi. Apa Barajı’nda doluluk yüzde 1, Bozkır Barajı’nda yüzde 6, İvriz Barajı’nda ise yüzde 9 seviyelerine geriledi.Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, son yılların en kurak döneminin yaşandığını belirterek, baraj, göl ve göletlerdeki düşüşün tehlikeli boyutlara ulaştığını vurguladı.Pro. Dr. Arık, “Bazı kaynaklardaki su seviyeleri yaşamı dahi destekleyemeyecek noktaya indi. Geçtiğimiz yıl eylül-nisan arasındaki yağışlar son 30 yılın en düşük seviyesindeydi. Bu yaz ise son 35 yılın en kurak yazı oldu” dedi.Yeraltı su kaynaklarının da kritik seviyenin altına indiğine dikkat çeken uzman, düşük yağışlar ve havzayı besleyen akarsuların olmamasının bu durumu daha da ağırlaştırdığını söyledi. Arık, “Kuraklığın yanında sıcaklıklar da aşırı yüksek seyrediyor. Bu yıl metrekareye düşen yağış 300 milimetrenin altında kaldı. Çölleşmeye doğru yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

