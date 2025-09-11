İsrail'in Yemen'e saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/israilin-yemene-saldirilarinda-35-kisi-hayatini-kaybetti-1099281147.html
İsrail ordusunun, Yemen'in başkenti Sana ve Cevf kentine düzenlediği hava saldırısında 35 kişi hayatını kaybetti, 131 kişi yaralandı. 11.09.2025, Sputnik Türkiye
Yemen haber ajansı SABA'nın haberine göre, İsrail'in başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 113 kişinin de yaralandığı belirtildi.El-Cevf kentine düzenlenen saldırıda ise 7 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin İsrail saldırıları sonucu çıkan yangınları söndürmek ve enkaz altında kalanları aramak için çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.İsrail ordusu, son 48 saat içerisinde Suriye ve Katar'ın ardından Yemen'in başkenti Sana'ya da hava saldırısı düzenlemişti.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 'Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı' düzenlendiği, hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edilmişti.
