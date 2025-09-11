Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail'in Yemen'e saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Yemen'e saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Yemen'in başkenti Sana ve Cevf kentine düzenlediği hava saldırısında 35 kişi hayatını kaybetti, 131 kişi yaralandı. 11.09.2025, Sputnik Türkiye
Yemen haber ajansı SABA'nın haberine göre, İsrail'in başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 113 kişinin de yaralandığı belirtildi.El-Cevf kentine düzenlenen saldırıda ise 7 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin İsrail saldırıları sonucu çıkan yangınları söndürmek ve enkaz altında kalanları aramak için çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.İsrail ordusu, son 48 saat içerisinde Suriye ve Katar'ın ardından Yemen'in başkenti Sana'ya da hava saldırısı düzenlemişti.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 'Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı' düzenlendiği, hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edilmişti.
12:41 11.09.2025
İsrail ordusunun, Yemen'in başkenti Sana ve Cevf kentine düzenlediği hava saldırısında 35 kişi hayatını kaybetti, 131 kişi yaralandı.
Yemen haber ajansı SABA'nın haberine göre, İsrail'in başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 113 kişinin de yaralandığı belirtildi.
El-Cevf kentine düzenlenen saldırıda ise 7 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin İsrail saldırıları sonucu çıkan yangınları söndürmek ve enkaz altında kalanları aramak için çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.
İsrail ordusu, son 48 saat içerisinde Suriye ve Katar'ın ardından Yemen'in başkenti Sana'ya da hava saldırısı düzenlemişti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 'Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı' düzenlendiği, hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edilmişti.
