https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/yemen-aciklarinda-tekne-faciasinda-can-kaybi-92ye-yukseldi-132-kisi-hala-kayip-1098405490.html

Yemen açıklarında tekne faciasında can kaybı 92’ye yükseldi: 132 kişi hala kayıp

Yemen açıklarında tekne faciasında can kaybı 92’ye yükseldi: 132 kişi hala kayıp

Sputnik Türkiye

Yemen’in güneyinde 200 göçmeni taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşanan dramda hayatını kaybedenlerin sayısı 92’ye yükseldi. Göçmenlerin çoğunun... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T17:23+0300

2025-08-06T17:23+0300

2025-08-06T17:23+0300

dünya

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yemen

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etiyopya

yılsonu2025

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Yemen’in güneyindeki Ebyen ili açıklarında 3 Ağustos’ta düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 92’ye çıktı. Ebyen Halk Sağlığı Genel Müdürü Abdulkadir Bacemil, ölü sayısının artabileceğini, çünkü halen kayıp göçmenlerin arandığını açıkladı.Cenazeler Kıyıya VurduBacemil’in verdiği bilgilere göre, cenazeler çoğunlukla Ahver ilçesi kıyılarına kadar ulaşmış durumda. Zincibar kenti ile Ahver arasında uzanan yaklaşık 120 kilometrelik sahil şeridinde ölü göçmenlerin cesetlerine ulaşılıyor. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtiyor.BM: Çoğu Etiyopyalı, Kayıp Sayısı 132Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, teknenin Şukra açıklarında alabora olduğunu ve yaklaşık 200 göçmeni taşıdığını bildirdi. IOM, ölenlerin çoğunun Etiyopya uyruklu olduğunu ve şimdiye kadar yalnızca 12 erkeğin sağ kurtarıldığını belirtti.Açıklamada, hayatını kaybeden 56 kişinin tespit edildiği, ancak kayıp sayısının 132’ye ulaştığı ifade edildi. Kurbanlar arasında en az 14 kadın olduğu da açıklandı.Afrika’dan Körfez’e Umut YolculuğuYemen, başta Etiyopya ve Somali olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin Körfez ülkelerine ulaşmak için kullandığı geçiş güzergahlarının başında geliyor. Göçmenler, çoğunlukla Cibuti’den Yemen’e geçerek, Suudi Arabistan gibi ülkelere ulaşmayı hedefliyor.Ancak Yemen’deki iç savaş ve güvenlik sorunları nedeniyle bu geçişler son derece tehlikeli hale geliyor. Her yıl yüzlerce göçmen bu yolculuk sırasında hayatını kaybediyor.Yemen’deki Göçmen Krizi DerinleşiyorBM verilerine göre, Yemen’de şu anda yüz binlerce düzensiz göçmen bulunuyor. Ülkedeki siyasi istikrarsızlık, sınır kontrollerinin zayıf olması ve ekonomik umutsuzluk, bu göçmen trajedilerinin arkasındaki temel nedenler arasında yer alıyor.Yetkililer, bölgedeki uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle arama-kurtarma faaliyetlerine devam ederken, uzmanlar bu tür trajedilerin önlenmesi için göç yollarının daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/putin-witkoff-gorusmesi-tamamlandi-1098401867.html

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uluslararası göç örgütü (iom), yemen, ebyen, etiyopya, yılsonu2025