İngiltere Başbakanı ABD Büyükelçisi Mandelson’u Epstein ile ilişkisi nedeniyle görevden aldı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Jeffrey Epstein ile bağlantısı sebebiyle Peter Mandelson’ı İngiltere’nin ABD büyükelçisi görevinden aldı. 11.09.2025, Sputnik Türkiye

İngiltere Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, kararın "Peter Mandelson tarafından yazılan e-postalardaki ek bilgiler ışığında" alındığı belirtildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:‘En iyi dostum’ sözleri ortaya çıktıStarmer, Çarşamba günü Avam Kamarası’nda yapılan "Başbakan’a Sorular" oturumunda, muhalefetin baskısı üzerine, Mandelson’ın atanmasıyla ilgili olarak "Ben ona güveniyorum" demişti.Son günlerde ABD’li senatörler, Mandelson’ın cezaevinde ölen ‘hüküm giymiş cinsel istismar suçlusu’ Epstein için ‘en iyi dostum’ dediği bir mektup da dahil olmak üzere birçok belgeyi kamuoyuna açıkladı.Büyükelçi, kendisi ile Epstein arasındaki daha fazla ‘utandırıcı’ yazışmanın yayımlanabileceğine inandığını söyledi.Mandelson, ABD-İngiltere diplomasisi açısından kritik bir dönemde Keir Starmer ile Donald Trump arasında kilit bir bağlantı görevi üstlenmişti.Peter Mandelson kimdir?

