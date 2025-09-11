İngiltere Başbakanı ABD Büyükelçisi Mandelson’u Epstein ile ilişkisi nedeniyle görevden aldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/ingiltere-basbakani-abd-buyukelcisi-mandelsonu-epstein-ile-iliskisi-nedeniyle-gorevden-aldi-1099289995.html
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Jeffrey Epstein ile bağlantısı sebebiyle Peter Mandelson’ı İngiltere’nin ABD büyükelçisi görevinden aldı. 11.09.2025, Sputnik Türkiye
İngiltere Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, kararın "Peter Mandelson tarafından yazılan e-postalardaki ek bilgiler ışığında" alındığı belirtildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:‘En iyi dostum’ sözleri ortaya çıktıStarmer, Çarşamba günü Avam Kamarası’nda yapılan "Başbakan’a Sorular" oturumunda, muhalefetin baskısı üzerine, Mandelson’ın atanmasıyla ilgili olarak "Ben ona güveniyorum" demişti.Son günlerde ABD’li senatörler, Mandelson’ın cezaevinde ölen ‘hüküm giymiş cinsel istismar suçlusu’ Epstein için ‘en iyi dostum’ dediği bir mektup da dahil olmak üzere birçok belgeyi kamuoyuna açıkladı.Büyükelçi, kendisi ile Epstein arasındaki daha fazla ‘utandırıcı’ yazışmanın yayımlanabileceğine inandığını söyledi.Mandelson, ABD-İngiltere diplomasisi açısından kritik bir dönemde Keir Starmer ile Donald Trump arasında kilit bir bağlantı görevi üstlenmişti.Peter Mandelson kimdir?
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Jeffrey Epstein ile bağlantısı sebebiyle Peter Mandelson’ı İngiltere’nin ABD büyükelçisi görevinden aldı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, kararın "Peter Mandelson tarafından yazılan e-postalardaki ek bilgiler ışığında" alındığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Bu e-postalar, Peter Mandelson’ın Jeffrey Epstein ile ilişkisinin derinliği ve kapsamının, atanması sırasında bilinenlerden esasen farklı olduğunu göstermektedir.
‘En iyi dostum’ sözleri ortaya çıktı
Starmer, Çarşamba günü Avam Kamarası’nda yapılan "Başbakan’a Sorular" oturumunda, muhalefetin baskısı üzerine, Mandelson’ın atanmasıyla ilgili olarak "Ben ona güveniyorum" demişti.
Son günlerde ABD’li senatörler, Mandelson’ın cezaevinde ölen ‘hüküm giymiş cinsel istismar suçlusu’ Epstein için ‘en iyi dostum’ dediği bir mektup da dahil olmak üzere birçok belgeyi kamuoyuna açıkladı.
Büyükelçi, kendisi ile Epstein arasındaki daha fazla ‘utandırıcı’ yazışmanın yayımlanabileceğine inandığını söyledi.
Mandelson, ABD-İngiltere diplomasisi açısından kritik bir dönemde Keir Starmer ile Donald Trump arasında kilit bir bağlantı görevi üstlenmişti.
Peter Mandelson, 10 Şubat’tan 11 Eylül 2025’e kadar Birleşik Krallık’ın Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi olarak görev yaptı.
Eski Başbakanlar Tony Blair ve Gordon Brown yönetimi altında birçok üst düzey görevde bulundu.
2008’den 2010’a kadar İş, Yenilik ve Beceriler Bakanı olarak görev yaptı. 1998’de İş ve Ticaret Bakanı, 1999’dan 2001’e kadar ise Kuzey İrlanda Bakanı oldu.
2008’de ömür boyu Lordlar Kamarası üyesi olarak atandı, ancak daha sonra süresiz izne ayrıldı.
2004’ten 2008’e kadar Avrupa Birliği Ticaret Komiseri olarak görev yaptı. 1992’den 2004’e kadar ise milletvekilliği yaptı.
Peter, küresel bir kamu politikası danışmanlık firması olan Global Counsel’ın kurucularından.
1985’ten 1990’a kadar İşçi Partisi’nin Kampanyalar ve İletişim Direktörü olarak çalıştı.