Trump'ın Epstein'a gönderdiği skandal doğum günü mesajı ifşa oldu: 'Müstehcen çizimlerle şiirler yollamış'

ABD gündemi yine Trump ve Epstein bağlantısı ile çalkalanıyor. Donald Trump’ın, cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein’a yazdığı iddia edilen doğum günü... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar tarafından paylaşılan belgede, Epstein’ın 50. doğum günü için hazırlanan “doğum günü kitabı”ndan Trump’a ait olduğu iddia edilen sayfa dikkat çekti. Sayfada bir kadının vücut hatlarını andıran basit bir çizim ve şu diyaloglar yer alıyor: “Dış ses: Hayatta her şeye sahip olmaktan daha fazlası olmalı.Donald: Evet, var ama sana söylemeyeceğim.Jeffrey: Ben de söylemeyeceğim çünkü ben de biliyorum.Donald: Bizim ortak noktalarımız var Jeffrey.Jeffrey: Evet, düşündükçe fark ediyorum.Donald: Sırlar asla eskimez, fark ettin mi?Jeffrey: Evet, son görüşmemizde bu çok netti.Donald: Bir dost harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun ve her gün başka bir harika sır olsun.” Demokratlar bu satırları paylaşırken, “Trump hangi sırrı saklıyor? Dosyaları açıklayın!” diyerek tepki gösterdi.Trump: 'Benim değil, sahte!'Trump ise sert çıktı. Sosyal medyadaki mesajında: “Hayatımda kadın resmi çizmedim. Bu sahte bir mektup” dedi. “Wall Street Journal ve Rupert Murdoch bu sahte belgeyi yayımlarsa dava açacağım” sözleriyle tepki gösterdi.

