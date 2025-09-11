https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/hafta-sonu-hava-nasil-olacak-barajlarin-kritik-seviyede-oldugu-ankara-ve-istanbul-icin-yagis-1099293983.html
Hafta sonu hava nasıl olacak? Barajların kritik seviyede olduğu Ankara ve İstanbul için yağış bekleniyor mu?
Türkiye yağışsız bir kış ardından kurak bir yaz geçirdi. Bu da barajlardaki su seviyelerinin kritik seviyelere gerilemesine sebep oldu.
Son verilere göre baraj doluluk oranları ne?
İstanbul'un baraj doluluk oranı: Yüzde 36.16
Ankara baraj doluluk oranı: Yüzde 6.43
Hafta sonu yağmur var mı?
Peki özellikle iç ve batı kesimlerde yağış ihtiyacı artarken hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji verilerine göre hafta sonunda az bulutlu bir hava hakim olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonundaki hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Doğu Karadeniz'de hava nasıl?
Ülke genelinde çoğunlukla yağışsız ve sıcak günlerin yaşanacağını belirten Çelik, yağışların yarın ve hafta sonunda sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinde olacağını söyledi.
Çelik, hafta sonunda Marmara Bölgesi genelinde ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleriyle kuzey çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.
Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
Sıcaklığın mevsim normalinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini aktaran Çelik, İstanbul ve Ankara'da çoğunlukla az bulutlu ve açık bir havanın olacağını, Çatalca çevrelerinde kısa süreli yağış geçişinin görülebileceğini kaydetti.
İstanbul ve Ankara'da hava durumu
Çelik, sıcaklığın Ankara ve İstanbul'da 27-28, İzmir'de ise 32-33 derecelerde seyredeceğini ifade etti.