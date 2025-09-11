https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/guney-koreden-abdye-cagri-milyar-dolarlik-yatirimlar-tehlikeye-girebilir-1099288083.html

Güney Kore’den ABD’ye 'gözaltı' tepkisi: 'Milyar dolarlık yatırımlar tehlikeye girebilir'

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Georgia eyaletinde inşa halindeki Hyundai ve LG’nin ortak batarya fabrikasında yüzlerce Koreli işçinin gözaltına alındığı göçmenlik baskınının ülkesinin ABD’ye yönelik yatırımlarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Güney Kore Devlet Başkanı Lee, göreve gelişinin 100. gününde düzenlediği basın toplantısında sert konuştu. Lee, ABD’ye çağrıda bulunarak yatırım vizelerinin düzenlenmesi gerektiğini belirterek “Bu mesele ABD’deki doğrudan yatırımlar üzerinde ciddi bir etki yaratabilir. Yeterli vize kotası sağlayarak veya yeni bir vize kategorisi oluşturarak yatırımlarla ilgili vize sürecini normalleştirmesi için ABD tarafına çağrıda bulunuyoruz” dedi.Trump süreci durdurdu Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın sınır dışı sürecini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Trump, vatandaşlarımızın ABD’de çalışmaya devam edip edemeyeceğini dinlemek için süreci geçici olarak durdurdu” denildi. Ancak Seul, işçilerin önce güvenli şekilde ülkeye dönmesi, ardından yeniden ABD’ye giriş yaparak çalışmaya devam etmesinin daha doğru olacağını vurguladı. Bu pozisyonun ABD tarafından kabul edildiği belirtildi. Trump’ın ayrıca işçilerin kelepçesiz ve zincirsiz taşınması talimatı verdiği açıklandı.

