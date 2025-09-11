Türkiye
Güney Kore'den ABD'ye 'gözaltı' tepkisi: 'Milyar dolarlık yatırımlar tehlikeye girebilir'
Güney Kore’den ABD’ye 'gözaltı' tepkisi: 'Milyar dolarlık yatırımlar tehlikeye girebilir'
ABD'nin Georgia eyaletinde bir batarya fabrikasına yapılan göçmenlik baskınında 300'den fazla Güney Koreli işçinin zincirlenerek gözaltına alınması iki ülke... 11.09.2025
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Georgia eyaletinde inşa halindeki Hyundai ve LG’nin ortak batarya fabrikasında yüzlerce Koreli işçinin gözaltına alındığı göçmenlik baskınının ülkesinin ABD’ye yönelik yatırımlarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Güney Kore Devlet Başkanı Lee, göreve gelişinin 100. gününde düzenlediği basın toplantısında sert konuştu. Lee, ABD’ye çağrıda bulunarak yatırım vizelerinin düzenlenmesi gerektiğini belirterek “Bu mesele ABD’deki doğrudan yatırımlar üzerinde ciddi bir etki yaratabilir. Yeterli vize kotası sağlayarak veya yeni bir vize kategorisi oluşturarak yatırımlarla ilgili vize sürecini normalleştirmesi için ABD tarafına çağrıda bulunuyoruz” dedi.Trump süreci durdurdu Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın sınır dışı sürecini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Trump, vatandaşlarımızın ABD’de çalışmaya devam edip edemeyeceğini dinlemek için süreci geçici olarak durdurdu” denildi. Ancak Seul, işçilerin önce güvenli şekilde ülkeye dönmesi, ardından yeniden ABD’ye giriş yaparak çalışmaya devam etmesinin daha doğru olacağını vurguladı. Bu pozisyonun ABD tarafından kabul edildiği belirtildi. Trump’ın ayrıca işçilerin kelepçesiz ve zincirsiz taşınması talimatı verdiği açıklandı.
abd, güney kore, göçmen, işçi, donald trump, yatırım
Güney Kore’den ABD’ye 'gözaltı' tepkisi: 'Milyar dolarlık yatırımlar tehlikeye girebilir'

13:13 11.09.2025 (güncellendi: 13:38 11.09.2025)
ABD’nin Georgia eyaletinde bir batarya fabrikasına yapılan göçmenlik baskınında 300’den fazla Güney Koreli işçinin zincirlenerek gözaltına alınması iki ülke arasında kriz yarattı. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, olayın doğrudan yatırımlar üzerinde 'ciddi bir etki' yaratabileceğini söyledi.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Georgia eyaletinde inşa halindeki Hyundai ve LG’nin ortak batarya fabrikasında yüzlerce Koreli işçinin gözaltına alındığı göçmenlik baskınının ülkesinin ABD’ye yönelik yatırımlarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, göreve gelişinin 100. gününde düzenlediği basın toplantısında sert konuştu. Lee, ABD’ye çağrıda bulunarak yatırım vizelerinin düzenlenmesi gerektiğini belirterek “Bu mesele ABD’deki doğrudan yatırımlar üzerinde ciddi bir etki yaratabilir. Yeterli vize kotası sağlayarak veya yeni bir vize kategorisi oluşturarak yatırımlarla ilgili vize sürecini normalleştirmesi için ABD tarafına çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Trump süreci durdurdu

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın sınır dışı sürecini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Trump, vatandaşlarımızın ABD’de çalışmaya devam edip edemeyeceğini dinlemek için süreci geçici olarak durdurdu” denildi.
Ancak Seul, işçilerin önce güvenli şekilde ülkeye dönmesi, ardından yeniden ABD’ye giriş yaparak çalışmaya devam etmesinin daha doğru olacağını vurguladı. Bu pozisyonun ABD tarafından kabul edildiği belirtildi. Trump’ın ayrıca işçilerin kelepçesiz ve zincirsiz taşınması talimatı verdiği açıklandı.
DÜNYA
DÜNYA
Washington–Seul hattında kriz: ABD tarafından sınır dışı edilen Güney Koreli 475 kişi ülkelerine dönüyor
Dün, 15:53
