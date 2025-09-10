https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/washingtonseul-hattinda-kriz-guney-koreli-475-kisi--ulkelerine-donuyor-1099261020.html
Washington–Seul hattında kriz: ABD tarafından sınır dışı edilen Güney Koreli 475 kişi ülkelerine dönüyor
Washington–Seul hattında kriz: ABD tarafından sınır dışı edilen Güney Koreli 475 kişi ülkelerine dönüyor
Sputnik Türkiye
ABD'de yüzlerce işçinin gözaltına alındığı baskın Güney Kore'de büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi ise Seul yönetimi, vatandaşlarını geri getirmek için özel uçak... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T15:53+0300
2025-09-10T15:53+0300
2025-09-10T15:55+0300
dünya
abd
donald trump
kriz
göçmen
kaçak göçmenler
güney kore
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072234989_0:12:561:328_1920x0_80_0_0_068668094847a0efd651e5a96044d626.png
ABD’nin Georgia eyaletinde Hyundai’nin batarya fabrikasına yapılan göçmen baskınında 475 kişi yakalanmış, bunların 300’den fazlasının Güney Kore vatandaşı olduğu açıklanmıştı. ABD’li yetkililerin yayımladığı görüntülerde işçilerin elleri, ayakları ve belinden zincirlenmiş olması Güney Kore kamuoyunda öfkeye yol açtı. “Bu görüntüler ulusal bir utançtır” yorumları yapılırken hükümet, vatandaşlarının serbest bırakılması için ABD ile masaya oturdu.İşçiler geri dönüyor Anlaşmanın ardından Güney Kore, özel bir charter uçağı ABD’ye gönderdi. Dışişleri Bakanlığı, işçilerin kısa süre içinde serbest bırakılıp Atlanta üzerinden ülkeye getirileceğini duyurdu. Yetkililer, sınır dışı edilmek yerine “gönüllü ayrılış” kapsamında geri dönmelerini sağlayarak, işçilerin yıllarca ABD’ye giriş yasağı almasının önüne geçmeye çalışıyor. Devlet Başkanı Lee Jae Myung konuyla ilgili, “Büyük bir sorumluluk hissediyorum. İş dünyamızın haksız yere zarar görmesine izin vermeyeceğiz” dedi.Baskın iki ülke arasında gerilim yarattı Operasyon, ABD İç Güvenlik kurumunun şimdiye kadar düzenlediği en büyük iş yeri baskınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Olay, Güney Kore’nin ABD’de milyarlarca dolarlık yatırımlar yapmasının hemen ardından yaşandığı için “müttefikler arasında kriz” yorumlarına neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump ise işçilerin “ülkede yasa dışı bulunduğunu” savunarak, “ABD vatandaşlarının bu işleri öğrenmesi gerekiyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/abd-guney-kore-ticaret-anlasmasi-450-milyar-dolari-asti-iki-hafta-icinde-buyuk-bir-meblag-yatirim-1098259112.html
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072234989_54:0:507:340_1920x0_80_0_0_eb3775fca2cf56028453ef6c0e982c78.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, kriz, göçmen, kaçak göçmenler, güney kore
abd, donald trump, kriz, göçmen, kaçak göçmenler, güney kore
Washington–Seul hattında kriz: ABD tarafından sınır dışı edilen Güney Koreli 475 kişi ülkelerine dönüyor
15:53 10.09.2025 (güncellendi: 15:55 10.09.2025)
ABD'de yüzlerce işçinin gözaltına alındığı baskın Güney Kore'de büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi ise Seul yönetimi, vatandaşlarını geri getirmek için özel uçak kaldırdı.
ABD’nin Georgia eyaletinde Hyundai’nin batarya fabrikasına yapılan göçmen baskınında 475 kişi yakalanmış, bunların 300’den fazlasının Güney Kore vatandaşı olduğu açıklanmıştı. ABD’li yetkililerin yayımladığı görüntülerde işçilerin elleri, ayakları ve belinden zincirlenmiş olması Güney Kore kamuoyunda öfkeye yol açtı. “Bu görüntüler ulusal bir utançtır” yorumları yapılırken hükümet, vatandaşlarının serbest bırakılması için ABD ile masaya oturdu.
Anlaşmanın ardından Güney Kore, özel bir charter uçağı ABD’ye gönderdi. Dışişleri Bakanlığı, işçilerin kısa süre içinde serbest bırakılıp Atlanta üzerinden ülkeye getirileceğini duyurdu. Yetkililer, sınır dışı edilmek yerine “gönüllü ayrılış” kapsamında geri dönmelerini sağlayarak, işçilerin yıllarca ABD’ye giriş yasağı almasının önüne geçmeye çalışıyor. Devlet Başkanı Lee Jae Myung konuyla ilgili, “Büyük bir sorumluluk hissediyorum. İş dünyamızın haksız yere zarar görmesine izin vermeyeceğiz” dedi.
Baskın iki ülke arasında gerilim yarattı
Operasyon, ABD İç Güvenlik kurumunun şimdiye kadar düzenlediği en büyük iş yeri baskınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Olay, Güney Kore’nin ABD’de milyarlarca dolarlık yatırımlar yapmasının hemen ardından yaşandığı için “müttefikler arasında kriz” yorumlarına neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump ise işçilerin “ülkede yasa dışı bulunduğunu” savunarak, “ABD vatandaşlarının bu işleri öğrenmesi gerekiyor” dedi.