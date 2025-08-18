https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/sosyal-medya-jargonu-cambridge-sozlugune-girdi-skibidi-broligarchy-trandwife-ne-anlama-geliyor-1098668907.html

Sosyal medya jargonu Cambridge Sözlüğü'ne girdi: Skibidi, broligarchy, trandwife ne anlama geliyor?

Sosyal medya jargonu Cambridge Sözlüğü'ne girdi: Skibidi, broligarchy, trandwife ne anlama geliyor?

Sputnik Türkiye

İngiltere merkezli Cambridge Sözlüğü, sosyal medyada sık sık kullanılan kelimelerin de aralarında bulunduğu 6 binden fazla 'yeni kelimeyi' sözlüğe ekleme... 18.08.2025, Sputnik Türkiye

Özellikle sosyal medyada sık sık kullanılan 'skibidi', 'tradwife', 'work spouse', 'broligarchy' gibi kelimelerin de aralarında bulunduğu 6 binden fazla yeni kelime Cambridge Sözlüğü'ne dahil edilecek. Peki bu kelimeler ne anlama geliyor?Skabidi sözlüğe girdi? Peki anlamı ne?Cambridge Sözlüğü, modern yaşamı, internet kültürünü ve toplumsal değişimleri yansıtan 6 binden fazla yeni kelimeyi bu yıl sözlüğe dahil edeceğini duyurdu.Sözlükte yer alan tanıma göre "skibidi", YouTube'da yayımlanan viral bir animasyon serisinin yaratıcısı tarafından ortaya atılan, bazen "cool (havalı)" veya "bad (kötü)" anlamına gelebilen ya da tamamen şaka amaçlı, anlamsız şekilde kullanılan kelime olarak yer aldı. ABD'de magazin dünyasının önde gelen isimlerinden televizyon yıldızı Kim Kardashian da Instagram'da "skibidi toilet" yazılı kolye paylaşarak bu kelimeyi gündeme getiren isimler arasında yer alıyor.Geleneksel eş ne demek?"Tradwife" ise "traditional wife (geleneksel eş)" ifadesinin kısaltması olarak sözlüğe girdi. Tanımda, yemek yapan, temizlikle ilgilenen ve sosyal medyada bu yaşam tarzını paylaşan evli kadınları nitelemek için kullanıldığı belirtildi.Pandemi kendi jargonunu oluşturduYeni eklenen kelimeler arasında Kovid-19 salgını sonrası artan uzaktan çalışma kültürüyle bağlantılı ifadeler de yer aldı. Bunlar arasında, çalışmıyorken bilgisayarın aktif görünmesini sağlayan cihaz ya da yazılım anlamına gelen "mouse jiggler" ve işyerindeki güven ilişkisini tanımlayan "work wife" ile "work spouse" bulunuyor.Ayrıca "bro (kanka)" ve "oligarchy (oligarşi)" kelimelerinin birleşiminden türetilen "broligarchy" de sözlüğe eklendi. Bu ifade, özellikle teknoloji sektöründe faaliyet gösteren, aşırı zengin ve güçlü küçük çaplı erkek grubunu tanımlamak için kullanılıyor.

