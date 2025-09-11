https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/fbidan-charlie-kirkun-katiliyle-ilgili-bilgi-verene-100-bin-dolar-odul-1099301494.html

FBI'dan Charlie Kirk'ün katiliyle ilgili bilgi verene 100 bin dolar ödül

FBI'dan Charlie Kirk'ün katiliyle ilgili bilgi verene 100 bin dolar ödül

FBI, ABD'li muhafazakar siyasi aktivist ve fenomen Charlie Kirk'ün katiliyle ilgili bilgi sağlayana 100 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurdu. 11.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi olarak bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk'ün silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin FBI bir açıklama yaptı.FBI Kirk'ün öldürülmesinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi veya tutuklanması için bilgi verenlere 100 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.Yapılan açıklamada, "FBI, 10 Eylül 2025'te Utah, Orem'deki Utah Valley Üniversitesi'nde gerçekleşen Charlie Kirk cinayetinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliğinin tespit edilip tutuklanmasına yol açacak bilgiyi sağlayablara 100.000 dolara kadar ödül veriyor" denildi.Ne olmuştu?ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi olarak bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında silahlı saldırıya uğradı. Nereden geldiği belli olmayan kurşunun boynuna isabet ettiği Kirk, saldırıdan bir süre sonra hayatını kaybetti.Charlie Kirk kimdir?Turning Point USA kuruluşunun kurucusu olan Charlie Kirk bir sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyordu. X sosyal medya platformunda 5.2 milyon, TikTok'ta ise 7.3 milyon takipçisi olan Kirk, 32 yaşındaydı.*Turning Point USA ABD'de lise ve üniversite kampüslerinde muhafazakar politikaları yaymak amacıyla kar amacı gütmeyen eylemlerde bulunan bir Amerikan kuruluşu.

