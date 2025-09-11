https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/eylul-ayinda-kar-yagdi-agri-dagi-beyaza-burundu-1099300884.html

Eylül ayında kar yağdı: Ağrı Dağı beyaza büründü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı, eylül ayının ortasında yağan karla birlikte beyaza büründü.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı’nın zirve kısımları eylül ayında yağan karla beyaza büründü.Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından gelen kar yağışı, bölgedeki doğaseverler ve fotoğrafçılar için görsel bir şölen oluşturdu. Dağın eteklerinden zirvesine kadar uzanan kar örtüsü, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.Yerel kaynaklar, yüksek kesimlerde sıcaklığın hissedilir derecede düştüğünü, ilerleyen günlerde bölgede soğuk havanın etkisini artırabileceğini belirtti.

