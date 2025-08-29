https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/la-nina-kapida-bu-kis-vortex-bozulabilir-kuvvetli-yagislar-soguk-dalgalari-ve-ilk-kar-geliyor-1098908139.html

La Nina kapıda, bu kış vortex bozulabilir: Kuvvetli yağışlar, soğuk dalgaları ve ilk kar geliyor

La Nina kapıda, bu kış vortex bozulabilir: Kuvvetli yağışlar, soğuk dalgaları ve ilk kar geliyor

29.08.2025

Türkiye, bu yıl Pasifik Okyanusu’nda gelişen La Nina etkisinin sonuçlarını yaşayacak. Uluslararası iklim kurumlarının raporları, bu etkinin sonbahardan kış aylarına kadar sürebileceğini ve atmosferik dolaşımı değiştireceğini ortaya koydu.Türkiye için kritik gelişmeABD’de La Nina’nın güney eyaletlerde kuraklık, kuzey bölgelerde ise yağış getirdiği biliniyor. Ancak Avrupa için tablo daha belirsiz. Uzmanlara göre Atlantik üzerindeki jet akımları ve kutup girdabı, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede kış koşullarını belirleyecek.Uzmanlardan Türkiye için ilk tahminlerHürriyet'e konuşan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Haziran ayından itibaren La Nina koşullarına geçildi. Ocak 2026’ya kadar zayıf ya da orta şiddette devam etmesi bekleniyor” dedi.İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Güven Özdemir ise, “Model çalışmalarında La Nina’nın bazı evrelerde güçleneceği, bazı dönemlerde ise zayıflayacağı görülüyor” açıklamasında bulundu.Vortex’in bozulması kışı sertleştirebilirAdil Tek, kutup bölgesindeki gelişmelere dikkat çekerek, “Bu yıl vortexin bozulacağı yönünde beklentiler var. Eğer bu gerçekleşirse kışlar daha sert geçer” ifadelerini kullandı.Sonbahar ve kış nasıl geçecek? Kar yağacak mı?Adil Tek’in değerlendirmesine göre:Kuraklık için tarih verildiKuraklığın ne zaman sona ereceği merak ediliyordu. Adil Tek, “Eylül ve ekim kurak geçecek. Kasım ayında bazı bölgelerde kuraklık devam edecek. Ancak aralık ayında ortalamanın üzerinde yağış bekleniyor, kuraklık büyük oranda sona erecek” dedi.Yağışlar düzensiz olacakDr. Güven Özdemir ise, “Ara ara yağışlar görülse de sonbaharın ikinci yarısından itibaren kuraklık riski yüksek. Ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek” değerlendirmesinde bulundu.Hafta sonu sıcak hava dalgası geliyorAdil Tek, “Hafta sonunda sıcak hava dalgası etkili olacak. Pazar günü İstanbul’da 32 derece civarında sıcaklık bekleniyor” dedi. Ayrıca Marmara’da poyraz etkisinin süreceğini, yağışların ise 14-15 Eylül’e kadar görülmeyeceğini belirtti.Türkiye’yi neler bekliyor?

