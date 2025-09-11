https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/ece-seckini-tehdit-eden-kisi-hakkinda-karar-cikti-bassavcilik-tutuklama-istedi-hakimlik-adli-1099292558.html

Ece Seçkin'i tehdit eden kişi hakkında karar çıktı: Başsavcılık 'tutuklama' istedi, hakimlik 'adli kontrol' kararı verdi

Şarkıcı Ece Seçkin ve eşini tehdit eden kişiyle ilgili tutuklama kararı verilmesini talebi, hakimlik tarafından reddedildi. Şüpheli hakkında adli kontrol... 11.09.2025, Sputnik Türkiye

Şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez’i sosyal medyada taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.U.S. hakkında karar verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında 'tutuklama' kararı verilmesini talep etti. Hakimlik, başsavcılığın itirazını reddetti ve şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkmama şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Dört yıldır taciz ediliyorum diye isyan etmiştiÜnlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada uzun süredir yaşadığı taciz ve tehdit olaylarını gündeme taşıdı. Seçkin, 4 yıldır kendisini ve çevresini taciz eden bir kişinin, eşi Çağrı Terlemez’i ölümle tehdit ettiğini belirterek, Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulundu.“Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır” diyen Seçkin, serbest bırakılmaması gerektiğini vurguladı.Hakimlik adli kontrol kararı verdi, Başsavcılık itiraz ettiSeçkin ve Terlemez'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada A.U.S. gözaltına alınmış ve Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından "ısrarlı takip" ve "tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheli hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hakimliğin adli kontrol kararına itiraz ederek, tutuklama kararı verilmesi talebini yineledi. Başsavcılığın itirazını reddeden hakimlik, şüpheli hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

