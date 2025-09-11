https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/doktor-cift-hayatini-kaybetmisti-duvar-faciasinda-istenen-cezalar-belli-oldu-1099294860.html

Doktor çift hayatını kaybetmişti: Duvar faciasında istenen cezalar belli oldu

Doktor çift hayatını kaybetmişti: Duvar faciasında istenen cezalar belli oldu

İzmir'de kahvaltıya gittikleri yerde devrilen duvarın altında kalarak hayatlarını kaybeden Dr. Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı'nın ölümüyle ilgili... 11.09.2025, Sputnik Türkiye

İzmir Menemen'de kızlarının gittiği anaokulu tarafından velilere yönelik düzenlenen kahvaltıya katılmak için gittikleri düğün salonunun bahçesinde üzerlerine dekoratif kemerin devrilmesi sonucu hayatlarını kaybeden doktor çift Mehmet ve Güler Baltacı'nın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan bilirkişi raporunda 'yanlış yerde yanlış malzeme' kullanıldığı vurgulanırken olayın önceden öngörülebilir ve önlenebilir olduğunun altı çizildi. Üzerlerine dekoratif kemer devrildi25 Mayıs'ta meydana gelen olayda, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı kızlarının gittiği anaokulunun etkinliğine katıldı. Program sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrildi. Olay sırasında çiftin yanındaki kızı, yara almadan kurtuldu. Hastaneye kaldırılan doktor çift hayatını kaybetti. Sabah'ın haberine göre, soruşturmada, düğün salonu sahibi salon işletmecileri İsmet Ceylan, annesi N.C. ve babası G.C. olay günü gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde, kemerin üzerinde branda bulunduğunu ve rüzgarın etkisiyle yapının devrildiğini ve olay nedeniyle üzgün olduklarını söyledikleri öğrenildi. İşlemlerinin ardından 26 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet Ceylan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanırken, annesi ve babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bilirkişi raporu ortaya koydu: Yanlış yerde uygunsuz malzeme kullanılmışOlayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda ise ihmalin gerekçesi yanlış yerde uygunsuz malzeme (taş duvar) kullanılması, yeterli çekme ve basınç mukavemeti olmayan taşıyıcı özelliği bulunmayan dekoratif taş duvarın kullanım amacının dışında kapı yapılması ve üzerine dikdörtgen profil monte edilip branda bağlanarak geniş alanların kapatılması amacıyla kullanılmasından kaynaklandığı belirtildi. Olayın önceden öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğu, tedbirsizlik ve ihmal sebebiyle meydana geldiği, kazanın oluşumunda kaçınılmazlık faktörünün etkisinin bulunmadığı belirlendiğine de raporda yer verildi.Olayla ilgili ifadeleri alınan şüpheliler ise kusurlarının olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi15 yıla kadar hapisleri istendiKarşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmasını tamamlayıp, düğün salonunun işletmecisi İsmet Ceylan ve babası G.C. hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Şüphelilerden anne N.C hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

