Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'yle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Roma’da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yle görüştü. Fidan... 11.09.2025, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Roma’da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yle bir araya geldi.Basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, ''İsrail, Doha’da düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir, bu alçak saldırı karşısında Katar’la tam dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum'' dedi.'Bütün dünya görüyor'Bakan Fidan, Katar'a düzenlenen saldırının ardından İsrail'i şu sözlerle eleştirdi:

