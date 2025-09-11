Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'yle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'yle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Roma'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yle görüştü. Fidan... 11.09.2025
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Roma’da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yle bir araya geldi.Basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, ''İsrail, Doha’da düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir, bu alçak saldırı karşısında Katar’la tam dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum'' dedi.'Bütün dünya görüyor'Bakan Fidan, Katar'a düzenlenen saldırının ardından İsrail'i şu sözlerle eleştirdi:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Roma’da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yle görüştü. Fidan, basın toplantısında İsrail'in Katar'a saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Roma’da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yle bir araya geldi.
Basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, ''İsrail, Doha’da düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir, bu alçak saldırı karşısında Katar’la tam dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum'' dedi.

'Bütün dünya görüyor'

Bakan Fidan, Katar'a düzenlenen saldırının ardından İsrail'i şu sözlerle eleştirdi:
İsrail’in yayılmacı politikasının Katar’a kadar uzanması Netanyahu’ya göz yuman çevrelerin artık uyanmasını sağlamalıdır. İnsanlığın kutsal kabul ettiği bütün kuralların teker teker nasıl çiğnendiğini, nasıl aşındığını ve bunu yaparken de nasıl bir umursamazlık içerisinde olunduğunu bütün dünya görüyor.
