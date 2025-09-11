https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/devlet-bahceli-onumuzdeki-gunler-her-turlu-provokasyona-acik-1099283461.html

Devlet Bahçeli: Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık

Devlet Bahçeli: Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık

Sputnik Türkiye

MHP lideri Bahçeli hem çocuk suçlulara yönelik hem de CHP lideri Özel'in açıklamalarına yönelik konuştu. Bahçeli "Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık... 11.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-11T11:59+0300

2025-09-11T11:59+0300

2025-09-11T12:02+0300

poli̇ti̇ka

devlet bahçeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

provokasyon

özgür özel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096759139_0:186:2981:1862_1920x0_80_0_0_7e75089573ff6cf082ab2e1bfc3060b7.jpg

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli "Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık ve yatkındır. Sivil itaatsizlik çağrısı yapan, yabancı medya organlarına utanmadan Türkiye aleyhine hayatı durdurma beyanatı veren, kaybettiği siyasi itibar ve ahlakı sokakların karanlığında arayan kriz ve kaos meraklıları bu provokasyon ikliminin arayış ve arzusundadır" dedi.Bahçeli'den 'suça sürüklenen çocuk' mesajıBahçeli ayrıca "Türk milletinin hiçbir ferdi düşman safına giremeyecek, girene de şayet çocuk olsa bile müsamaha gösterilmeyecektir." dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bahçeli son dakika