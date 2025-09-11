Türkiye
Devlet Bahçeli: Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık
Devlet Bahçeli: Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık
MHP lideri Bahçeli hem çocuk suçlulara yönelik hem de CHP lideri Özel'in açıklamalarına yönelik konuştu. Bahçeli "Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık...
11:59 11.09.2025
MHP lideri Bahçeli hem çocuk suçlulara yönelik hem de CHP lideri Özel'in açıklamalarına yönelik konuştu. Bahçeli "Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık ve yatkındır." dedi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli "Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık ve yatkındır. Sivil itaatsizlik çağrısı yapan, yabancı medya organlarına utanmadan Türkiye aleyhine hayatı durdurma beyanatı veren, kaybettiği siyasi itibar ve ahlakı sokakların karanlığında arayan kriz ve kaos meraklıları bu provokasyon ikliminin arayış ve arzusundadır" dedi.

Bahçeli'den 'suça sürüklenen çocuk' mesajı

Bahçeli ayrıca "Türk milletinin hiçbir ferdi düşman safına giremeyecek, girene de şayet çocuk olsa bile müsamaha gösterilmeyecektir." dedi.
