Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı: Öğrenciler tahliye edildi
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı: Öğrenciler tahliye edildi
Sputnik Türkiye
08.09.2025
2025-09-08T15:40+0300
2025-09-08T15:40+0300
Çanakkale’nin merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye jandarma, emniyet, 112 Acil Sağlık ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.Okullar tahliye edildiAlevlerin Fen Lisesi yurdunun çatısına sıçraması üzerine ekipler yangına hızla müdahale etti. Yangının büyüme riskine karşı Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tahliye edildi. Öğrencilerin bir kısmı ailelerine teslim edilirken, bir kısmı da servislerle okuldan ayrıldı.TOMA da müdahaleye katıldıYangın söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Vali Toraman: Yangın kontrol altına alındıYangın sonrası bölgede incelemelerde bulunan Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, okullardaki son durumu yerinde değerlendirdi.Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangına yönelik müdahale hakkında bilgi verdi:“Yangına 5 uçak, 5 helikopter, bir yangın yönetim helikopteri ile havadan, 8 arazöz, 9 su ikmal aracı, 9 pikap, bir ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi ve 200 personelle karadan müdahale edildi. Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi’ne yakın olması nedeniyle öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi. Saat 14.15 itibarıyla yangın tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.”
15:40 08.09.2025
Abone ol
Çanakkale’nin merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fen Lisesi yurdunun çatısına sıçrayan alevler söndürülürken, Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tedbir amaçlı tahliye edildi. Vali Ömer Toraman, yangının 14.15 itibarıyla kontrol altına alındığını duyurdu.
Çanakkale’nin merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye jandarma, emniyet, 112 Acil Sağlık ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.

Okullar tahliye edildi

Alevlerin Fen Lisesi yurdunun çatısına sıçraması üzerine ekipler yangına hızla müdahale etti. Yangının büyüme riskine karşı Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tahliye edildi. Öğrencilerin bir kısmı ailelerine teslim edilirken, bir kısmı da servislerle okuldan ayrıldı.

TOMA da müdahaleye katıldı

Yangın söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Vali Toraman: Yangın kontrol altına alındı

Yangın sonrası bölgede incelemelerde bulunan Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, okullardaki son durumu yerinde değerlendirdi.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangına yönelik müdahale hakkında bilgi verdi:
“Yangına 5 uçak, 5 helikopter, bir yangın yönetim helikopteri ile havadan, 8 arazöz, 9 su ikmal aracı, 9 pikap, bir ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi ve 200 personelle karadan müdahale edildi. Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi’ne yakın olması nedeniyle öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi. Saat 14.15 itibarıyla yangın tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.”
