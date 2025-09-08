https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/canakkaledeki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-ogrenciler-tahliye-edildi-1099199253.html
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı: Öğrenciler tahliye edildi
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı: Öğrenciler tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Çanakkale’nin merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fen Lisesi yurdunun çatısına... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T15:40+0300
2025-09-08T15:40+0300
2025-09-08T15:40+0300
türki̇ye
çanakkale
orman yangını
sosyal bilimler lisesi
toma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099199392_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b1c9f23ea14b202e1e3d100dcc5c0ad.jpg
Çanakkale’nin merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye jandarma, emniyet, 112 Acil Sağlık ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.Okullar tahliye edildiAlevlerin Fen Lisesi yurdunun çatısına sıçraması üzerine ekipler yangına hızla müdahale etti. Yangının büyüme riskine karşı Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tahliye edildi. Öğrencilerin bir kısmı ailelerine teslim edilirken, bir kısmı da servislerle okuldan ayrıldı.TOMA da müdahaleye katıldıYangın söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Vali Toraman: Yangın kontrol altına alındıYangın sonrası bölgede incelemelerde bulunan Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, okullardaki son durumu yerinde değerlendirdi.Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangına yönelik müdahale hakkında bilgi verdi:“Yangına 5 uçak, 5 helikopter, bir yangın yönetim helikopteri ile havadan, 8 arazöz, 9 su ikmal aracı, 9 pikap, bir ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi ve 200 personelle karadan müdahale edildi. Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi’ne yakın olması nedeniyle öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi. Saat 14.15 itibarıyla yangın tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/chp-istanbul-il-baskanliginda-tansiyon-yuksek-gursel-tekin-binaya-ulasti-1099194331.html
türki̇ye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099199392_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_70eefe396c48037c19aec74400f084a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çanakkale, orman yangını, sosyal bilimler lisesi, toma
çanakkale, orman yangını, sosyal bilimler lisesi, toma
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı: Öğrenciler tahliye edildi
Çanakkale’nin merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fen Lisesi yurdunun çatısına sıçrayan alevler söndürülürken, Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tedbir amaçlı tahliye edildi. Vali Ömer Toraman, yangının 14.15 itibarıyla kontrol altına alındığını duyurdu.
Çanakkale’nin merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye jandarma, emniyet, 112 Acil Sağlık ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.
Alevlerin Fen Lisesi yurdunun çatısına sıçraması üzerine ekipler yangına hızla müdahale etti. Yangının büyüme riskine karşı Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tahliye edildi. Öğrencilerin bir kısmı ailelerine teslim edilirken, bir kısmı da servislerle okuldan ayrıldı.
TOMA da müdahaleye katıldı
Yangın söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Vali Toraman: Yangın kontrol altına alındı
Yangın sonrası bölgede incelemelerde bulunan Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, okullardaki son durumu yerinde değerlendirdi.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangına yönelik müdahale hakkında bilgi verdi:
“Yangına 5 uçak, 5 helikopter, bir yangın yönetim helikopteri ile havadan, 8 arazöz, 9 su ikmal aracı, 9 pikap, bir ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi ve 200 personelle karadan müdahale edildi. Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi’ne yakın olması nedeniyle öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi. Saat 14.15 itibarıyla yangın tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.”