Charlie Kirk'ü vuran silahı bulundu, saldırganın yeni videosuna ulaşıldı
Charlie Kirk’ü vuran silahı bulundu, saldırganın yeni videosuna ulaşıldı
FBI yetkilileri Charlie Kirk'ü vuran saldırgan için insan avını sürdürüyor. Charlie Kirk cinayetinde son detaylar haberde...
FBI’ın Salt Lake Şehri saha ofisi özel ajan müdürü Robert Bohls, Charlie Kirk’ü vuran kişiye ait silahın bulunduğunu ancak failin ‘silahın bulunduğu ormanda saklanmadığını tespit ettiklerini’ açıkladı.Bohls, düzenlediği basın toplantısında “Ormanlık alanda güvenliği sağladık, size şunu söyleyebilirim, bu hedefli bir eylemdi. Toplumun risk altında olduğunu düşünmüyoruz, ancak onu bulmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz ve onu bulacağız” dedi.‘Saldırganın iyi çekilmiş bir videosuna sahibiz’Muhafazakar siyasi aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken, FBI yetkilisi, saldırganın kimliğini bilip bilmedikleri sorusuna yanıt vermedi.Soruşturmacılar, saldırıda kullanıldığına inanılan silahı ele geçirdi ve şüpheli saldırgana ait ‘iyi bir video’ya sahip olduklarını açıkladı.Daha önce görgü tanıkları tarafından çekildiği belirtilen görüntülerde saldırgan olduğu düşünülen bir şahsın, çatı üzerinde keskin nişancı tüfeğini bırakıp koştuğu görülüyordu.Trump: Başkanlık Özgürlük Madalyası vereceğimABD Başkanı Donald Trump, 1 Eylül’ün 24’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma töreninde bugün öldürülen destekçisi Charlie Kirk’e başkanlık özgürlük madalyası vereceğini söyledi.Charlie Kirk kimdir?Gençler arasında 'politik doğruculuk karşıtı görüşleri yaymak amacıyla' Turning Point USA'in (ABD için Dönüm Noktası- TPUSA) kurucusu olan Charlie Kirk bir sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyordu.X sosyal medya platformunda 5.2 milyon, TikTok'ta ise 7.3 milyon takipçisi olan Charlie Kirk, 32 yaşındaydı.Göçmen ve İslam karşıtı olarak biliniyordu.Batı basınına göre ‘Donald Trump’ın genç seçmenler arasındaki yükselişini anlamak isteyen herkes Charlie Kirk’e bakmalı.’
Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşurken vurulan Trump’ın destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk’ü öldüren saldırgan için geniş çaplı insan avı sürerken, yetkililer saldırganın silahına ulaştıklarını açıkladı.
FBI’ın Salt Lake Şehri saha ofisi özel ajan müdürü Robert Bohls, Charlie Kirk’ü vuran kişiye ait silahın bulunduğunu ancak failin ‘silahın bulunduğu ormanda saklanmadığını tespit ettiklerini’ açıkladı.
Bohls, düzenlediği basın toplantısında “Ormanlık alanda güvenliği sağladık, size şunu söyleyebilirim, bu hedefli bir eylemdi. Toplumun risk altında olduğunu düşünmüyoruz, ancak onu bulmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz ve onu bulacağız” dedi.

‘Saldırganın iyi çekilmiş bir videosuna sahibiz’

Muhafazakar siyasi aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken, FBI yetkilisi, saldırganın kimliğini bilip bilmedikleri sorusuna yanıt vermedi.
Soruşturmacılar, saldırıda kullanıldığına inanılan silahı ele geçirdi ve şüpheli saldırgana ait ‘iyi bir video’ya sahip olduklarını açıkladı.
Daha önce görgü tanıkları tarafından çekildiği belirtilen görüntülerde saldırgan olduğu düşünülen bir şahsın, çatı üzerinde keskin nişancı tüfeğini bırakıp koştuğu görülüyordu.

Trump: Başkanlık Özgürlük Madalyası vereceğim

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Eylül’ün 24’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma töreninde bugün öldürülen destekçisi Charlie Kirk’e başkanlık özgürlük madalyası vereceğini söyledi.
Başkanlık Özgürlük Madalyası, Kongre Altın Madalyası ile birlikte ABD’nin en yüksek sivil ödülü.

Charlie Kirk kimdir?

Gençler arasında 'politik doğruculuk karşıtı görüşleri yaymak amacıyla' Turning Point USA'in (ABD için Dönüm Noktası- TPUSA) kurucusu olan Charlie Kirk bir sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyordu.
X sosyal medya platformunda 5.2 milyon, TikTok'ta ise 7.3 milyon takipçisi olan Charlie Kirk, 32 yaşındaydı.Göçmen ve İslam karşıtı olarak biliniyordu.
Batı basınına göre ‘Donald Trump’ın genç seçmenler arasındaki yükselişini anlamak isteyen herkes Charlie Kirk’e bakmalı.’
DÜNYA
ABD'de bayraklar yarıya indi, saldırganın yakalama çalışmaları sürüyor
02:23
