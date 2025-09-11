Türkiye
'Ailemle barışmak istiyorum' demişti: Prens Harry ve Kral Charles 19 ay sonra ilk kez yüz yüze görüştü
'Ailemle barışmak istiyorum' demişti: Prens Harry ve Kral Charles 19 ay sonra ilk kez yüz yüze görüştü
Kraliyet Ailesi'ndeki 19 aylık gerilimin ardından Sussex Dükü Prens Harry, babası Kral Charles ile ilk kez bir araya geldi. Görüşme, aile içi uzlaşma umutlarını yeniden gündeme taşıdı.
İngiltere Kralı 3. Charles ve oğlu Sussex Dükü Prens Harry, 19 aylık aranın ardından Londra'da ilk kez yüz yüze görüştü. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Kral Charles ve oğlu Prens Harry çarşamba günü öğleden sonra özel bir çay buluşmasında bir araya geldi. İkilinin en son Şubat 2024'te Kral Charles'ın kanser teşhisinin ardından 30 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiği, Nisan ayında ise Prens Harry’nin İngiltere’ye dönüşünde Kral Charles'la görüşemediği biliniyor. Son aylarda tarafların üst düzey yardımcılarının Londra’da buluştuğu ve iletişim kanallarını yeniden açtığı iddia edilmişti.Prens Harry, ailesiyle görüşmek istediğini söylemiştiPrens Harry, geçen Mayıs ayında verdiği bir röportajda ailesiyle barışmak istediğini açıklamış, ancak yazdığı anılar ve güvenlik konusundaki hukuki mücadele nedeniyle ilişkilerin gergin olduğunu belirtmişti. Prens Harry, "Bazı aile üyelerimle aramda çok sayıda anlaşmazlık vardı. Ailemle barışmak istiyorum. Kavgayı sürdürmenin bir manası yok. Hayat çok değerli. Babamın (Kral Charles) ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum ama bu koruma meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Barışmak iyi olurdu" demişti.Görüşme sonrası bir resepsiyona katılan Harry, babasının durumuyla ilgili bir gazetecinin sorusuna “Evet, çok iyi, teşekkür ederim” yanıtını verdi. Harry’nin İngiltere programı Perşembe günü Diana Ödülü ile yapacağı etkinlikle sona erecek ve ardından ABD’ye dönmesi bekleniyor.
'Ailemle barışmak istiyorum' demişti: Prens Harry ve Kral Charles 19 ay sonra ilk kez yüz yüze görüştü

Sussex Dükü Prens Harry, 19 ay sonra ilk kez babası Kral 3. Charles ile Londra'da yüz yüze bir araya geldi. Prens Harry, Mayıs ayında bir röportajda 'ailesiyle tekrardan barışmak istediğini' belirtmiş ancak 'yazdığı anılar ve güvenlik konusundaki hukuki mücadele nedeniyle gergin olduğunu' söylemişti.
İngiltere Kralı 3. Charles ve oğlu Sussex Dükü Prens Harry, 19 aylık aranın ardından Londra'da ilk kez yüz yüze görüştü. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Kral Charles ve oğlu Prens Harry çarşamba günü öğleden sonra özel bir çay buluşmasında bir araya geldi.
İkilinin en son Şubat 2024'te Kral Charles'ın kanser teşhisinin ardından 30 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiği, Nisan ayında ise Prens Harry’nin İngiltere’ye dönüşünde Kral Charles'la görüşemediği biliniyor. Son aylarda tarafların üst düzey yardımcılarının Londra’da buluştuğu ve iletişim kanallarını yeniden açtığı iddia edilmişti.

Prens Harry, ailesiyle görüşmek istediğini söylemişti

Prens Harry, geçen Mayıs ayında verdiği bir röportajda ailesiyle barışmak istediğini açıklamış, ancak yazdığı anılar ve güvenlik konusundaki hukuki mücadele nedeniyle ilişkilerin gergin olduğunu belirtmişti. Prens Harry, "Bazı aile üyelerimle aramda çok sayıda anlaşmazlık vardı. Ailemle barışmak istiyorum. Kavgayı sürdürmenin bir manası yok. Hayat çok değerli. Babamın (Kral Charles) ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum ama bu koruma meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Barışmak iyi olurdu" demişti.
Görüşme sonrası bir resepsiyona katılan Harry, babasının durumuyla ilgili bir gazetecinin sorusuna “Evet, çok iyi, teşekkür ederim” yanıtını verdi. Harry’nin İngiltere programı Perşembe günü Diana Ödülü ile yapacağı etkinlikle sona erecek ve ardından ABD’ye dönmesi bekleniyor.
