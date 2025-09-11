https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/bati-basini-trump-netanyahu-ile-gergin-bir-telefon-konusmasi-yapti-1099280270.html
Batı basını: Trump, Netanyahu ile ‘gergin’ bir telefon konuşması yaptı
Batı basını: Trump, Netanyahu ile ‘gergin’ bir telefon konuşması yaptı
Donald Trump'ın İsrail'in Katar saldırısı sonrası Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinden ne söylediğini kaynaklar aktardı. İsrail'den yeni saldırı tehdidi geldi, detaylar haberde...
ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında, İsrail’in Katar’daki Hamas liderlerini hedef alan hava saldırısının ardından ‘gergin’ bir telefon görüşmesi yapıldı.‘Kısa bir fırsat penceresi vardı’Habere göre Trump, Salı günü (9 Eylül) Netanyahu’ya, yakın bir ABD müttefikinin topraklarında saldırı düzenlemenin ‘akıllıca olmadığını’ söyledi. Haberde Netanyahu’nun Trump’ı ‘kısa süreli bir fırsat penceresi olduğunu ve bunu değerlendirdikleri' ifadeleriyle yanıtladığı aktarıldı.Büyükelçi Leiter: 'Bir dahaki sefere'Öte yandan İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, Fox News TV kanalının ‘Special Report’ programında yaptığı açıklamada “Şu anda eleştirilere maruz kalıyor olabiliriz. Ama bu aşılacak” ifadelerini kullanırken Hamas liderlerinin saldırıdan kurtulmasına ilişkin şöyle devam etti: Katar Başbakanı: Rehinelerin serbest bırakılması umudunu öldürdülerKatar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise ülkesinde Hamas liderlerini hedef alan saldırısı nedeniyle İsrail’e yönelik eleştirilerini sertleştirerek, Netanyahu’nun Gazze Şeridi’nde tutulan rehinelerin serbest bırakılması yönündeki ‘her türlü umudu öldürdüğünü’ söyledi.CNN televizyon kanalına Çarşamba gecesi yayınlanan bir röportajda konuşan Şeyh Muhammed, “Saldırı sabahı rehinelerden birinin ailesiyle görüşüyordum. Onlar ateşkes müzakerelerine güveniyor, bunun dışında umutları yok” dedi.Şeyh Muhammed sözlerini şöyle sürdürdü:
