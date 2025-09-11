Türkiye
Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Şişli'de mayıs ayında sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu'nun eski eşi Rüstem Elibol ve 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. 11.09.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Şişli'de eski eşinin kaçırmaya çalıştığı Bahar Aksu'nun öldürülmesiyle ilgili eski eş Rüstem Elibol ve 3 sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası aldığı bildirildi. Şişli Cumhuriyet Mahallesi'nde mayıs ayında meydana gelen olayda, işe gitmek için yolda olan Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve arkadaşı S.S. tarafından araca zorla bindirilerek kaçırılmak istenmiş ve eski eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetmişti.
19:25 11.09.2025 (güncellendi: 19:38 11.09.2025)
Şişli'de mayıs ayında sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu'nun eski eşi Rüstem Elibol ve 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.
İstanbul Şişli'de eski eşinin kaçırmaya çalıştığı Bahar Aksu'nun öldürülmesiyle ilgili eski eş Rüstem Elibol ve 3 sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası aldığı bildirildi.
Şişli Cumhuriyet Mahallesi'nde mayıs ayında meydana gelen olayda, işe gitmek için yolda olan Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve arkadaşı S.S. tarafından araca zorla bindirilerek kaçırılmak istenmiş ve eski eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetmişti.
