https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/bahar-aksu-cinayetinde-eski-es-ve-3-saniga-agirlastirilmis-muebbet--1099300541.html

Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Sputnik Türkiye

Şişli'de mayıs ayında sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu'nun eski eşi Rüstem Elibol ve 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. 11.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-11T19:25+0300

2025-09-11T19:25+0300

2025-09-11T19:38+0300

türki̇ye

bahar aksu

şişli

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096063789_0:195:1718:1161_1920x0_80_0_0_f3609d170735a58f921f682d05225675.jpg

İstanbul Şişli'de eski eşinin kaçırmaya çalıştığı Bahar Aksu'nun öldürülmesiyle ilgili eski eş Rüstem Elibol ve 3 sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası aldığı bildirildi. Şişli Cumhuriyet Mahallesi'nde mayıs ayında meydana gelen olayda, işe gitmek için yolda olan Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve arkadaşı S.S. tarafından araca zorla bindirilerek kaçırılmak istenmiş ve eski eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/sokak-ortasinda-kadin-cinayeti-once-kacirmaya-calistilar-basaramayinca-oldurduler-1095924670.html

türki̇ye

şişli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bahar aksu, şişli, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, son dakika