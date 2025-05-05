https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/sokak-ortasinda-kadin-cinayeti-once-kacirmaya-calistilar-basaramayinca-oldurduler-1095924670.html
Sokak ortasında kadın cinayeti: Önce kaçırmaya çalıştılar başaramayınca öldürdüler
Sokak ortasında kadın cinayeti: Önce kaçırmaya çalıştılar başaramayınca öldürdüler
Sputnik Türkiye
İstanbul Şişli'de eski kocasının kaçırmaya çalıştığı genç kadın direnince öldürüldü. 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T12:10+0300
2025-05-05T12:10+0300
2025-05-05T12:10+0300
türki̇ye
i̇stanbul
kadın cinayeti
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Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski kocası ve yanındakiler tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Direnen ve kaçmaya çalışan genç kadın sokak ortasında öldürüldü. Ekol TV'nin haberine göre, İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu’yu eski kocası ve beraberindeki 3 kişi tarafından sokak ortasında kaçırmaya çalıştı. Genç kadın çığlık çığlığa bağırıp yardım istedi. İddiaya göre eski kocası Bahar Aksu’yu kaçıramayınca öldürdü. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/oyuncu-sevil-akdag-arkadasi-elif-kiravi-oldurup-kacti-1095514295.html
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i̇stanbul, kadın cinayeti
i̇stanbul, kadın cinayeti
Sokak ortasında kadın cinayeti: Önce kaçırmaya çalıştılar başaramayınca öldürdüler
İstanbul Şişli'de eski kocasının kaçırmaya çalıştığı genç kadın direnince öldürüldü.
Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski kocası ve yanındakiler tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Direnen ve kaçmaya çalışan genç kadın sokak ortasında öldürüldü.
Ekol TV'nin haberine göre, İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu’yu eski kocası ve beraberindeki 3 kişi tarafından sokak ortasında kaçırmaya çalıştı. Genç kadın çığlık çığlığa bağırıp yardım istedi. İddiaya göre eski kocası Bahar Aksu’yu kaçıramayınca öldürdü. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.