https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/sokak-ortasinda-kadin-cinayeti-once-kacirmaya-calistilar-basaramayinca-oldurduler-1095924670.html

Sokak ortasında kadın cinayeti: Önce kaçırmaya çalıştılar başaramayınca öldürdüler

Sokak ortasında kadın cinayeti: Önce kaçırmaya çalıştılar başaramayınca öldürdüler

Sputnik Türkiye

İstanbul Şişli'de eski kocasının kaçırmaya çalıştığı genç kadın direnince öldürüldü. 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T12:10+0300

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türki̇ye

i̇stanbul

kadın cinayeti

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Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski kocası ve yanındakiler tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Direnen ve kaçmaya çalışan genç kadın sokak ortasında öldürüldü. Ekol TV'nin haberine göre, İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu’yu eski kocası ve beraberindeki 3 kişi tarafından sokak ortasında kaçırmaya çalıştı. Genç kadın çığlık çığlığa bağırıp yardım istedi. İddiaya göre eski kocası Bahar Aksu’yu kaçıramayınca öldürdü. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/oyuncu-sevil-akdag-arkadasi-elif-kiravi-oldurup-kacti-1095514295.html

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i̇stanbul, kadın cinayeti