Aydın'da zeytinlik yanıyor: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Aydın'da zeytinlik yanıyor: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 11.09.2025, Sputnik Türkiye
Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Aydın'da zeytinlik yangınıAlınan bilgiye göre, Dağeymiri Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye sevk edildi.Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.
Aydın'da zeytinlik yanıyor: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

15:29 11.09.2025 (güncellendi: 15:43 11.09.2025)
Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aydın'da zeytinlik yangını

Alınan bilgiye göre, Dağeymiri Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.
