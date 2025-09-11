https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/aydinda-zeytinlik-yaniyor-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1099293709.html

Aydın'da zeytinlik yanıyor: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Aydın'da zeytinlik yanıyor: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 11.09.2025, Sputnik Türkiye

Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Aydın'da zeytinlik yangınıAlınan bilgiye göre, Dağeymiri Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye sevk edildi.Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

