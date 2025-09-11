https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/avrupa-parlamentosundan-filistin-devletinin-taninmasi-cagrisi-1099296276.html
Avrupa Parlamentosu'ndan 'Filistin devletinin tanınması' çağrısı
2025-09-11T17:29+0300
2025-09-11T17:29+0300
2025-09-11T17:29+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085972891_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aa961fcefcffb6932c45d72e29d39d37.jpg
Avrupa Parlamentosu, İsrail'in Gazze'de sebep olduğu insani kriz sebebiyle İsrail’e verilen bazı AB desteklerinin askıya alınmasını 305 lehte, 151 aleyhte ve 122 çekimser oyla kabul etti. Oylama öncesinde metindeki Gazze'ye yönelik 'soykırım' ifadesi metinden çıkarıldıktan sonra tasarı nihai oylamaya sunulmuştu.Filistin’in devlet olarak tanınması çağrısı yapıldıAvrupa Parlamentosu, İsrail’e verilen bazı AB desteklerinin askıya alınmasını onayladı ve uluslararası hukuk ihlallerinin araştırılmasını istedi. İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir’e yaptırım uygulanması da gündemde.Üyeler bölgede barış için iki devletli çözümün tek yol olduğunu yineledi. AP'de Filistin’in devlet olarak tanınması çağrısı yapıldı. İnsani yardımın engellenmesi eleştirildiAvrupa Parlamentosu ayrıca insani yardımın engellenmesini sert sözlerle eleştirdi. Parlamento üyeleri, gıda ve ilaç kıtlığının toplumu açlığa sürüklediğini vurguladı: Milletvekilleri ayrıca BM’nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA’nın tam yetkiyle geri dönmesi ve yardımın denetimli biçimde dağıtılması gerektiğini belirtti.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085972891_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a0cea606c02337119a0290c1e110ab53.jpg
Avrupa Parlamentosu, İsrail'in Gazze'de sebep olduğu insani kriz sebebiyle İsrail’e verilen bazı AB desteklerinin askıya alınmasını 305 lehte, 151 aleyhte ve 122 çekimser oyla kabul etti. Oylama öncesinde metindeki Gazze'ye yönelik 'soykırım' ifadesi metinden çıkarıldıktan sonra tasarı nihai oylamaya sunulmuştu.
Filistin’in devlet olarak tanınması çağrısı yapıldı
Avrupa Parlamentosu, İsrail’e verilen bazı AB desteklerinin askıya alınmasını onayladı ve uluslararası hukuk ihlallerinin araştırılmasını istedi. İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir’e yaptırım uygulanması da gündemde.
Üyeler bölgede barış için iki devletli çözümün tek yol olduğunu yineledi. AP'de Filistin’in devlet olarak tanınması çağrısı yapıldı.
Filistin Devleti’nin kurulması, hem İsrail’in güvenliği hem de bölgesel barış için anahtardır.
İnsani yardımın engellenmesi eleştirildi
Avrupa Parlamentosu ayrıca insani yardımın engellenmesini sert sözlerle eleştirdi. Parlamento üyeleri, gıda ve ilaç kıtlığının toplumu açlığa sürüklediğini vurguladı:
Gazze’deki insanların gıda, su, ilaç ve barınağa engelsiz erişimi acilen sağlanmalı.
Milletvekilleri ayrıca BM’nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA’nın tam yetkiyle geri dönmesi ve yardımın denetimli biçimde dağıtılması gerektiğini belirtti.