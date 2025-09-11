https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/avrupa-parlamentosundan-filistin-devletinin-taninmasi-cagrisi-1099296276.html

Avrupa Parlamentosu'ndan 'Filistin devletinin tanınması' çağrısı

Avrupa Parlamentosu'ndan 'Filistin devletinin tanınması' çağrısı

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu, Gazze’deki ağır insani krizi 'felaket' olarak tanımladı ve İsrail’e hem yardım engellerini kaldırma hem de rehineleri serbest bırakma... 11.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-11T17:29+0300

2025-09-11T17:29+0300

2025-09-11T17:29+0300

dünya

avrupa

i̇srail

gazze

filistin

avrupa parlamentosu (ap)

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

ab

kıtlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085972891_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aa961fcefcffb6932c45d72e29d39d37.jpg

Avrupa Parlamentosu, İsrail'in Gazze'de sebep olduğu insani kriz sebebiyle İsrail’e verilen bazı AB desteklerinin askıya alınmasını 305 lehte, 151 aleyhte ve 122 çekimser oyla kabul etti. Oylama öncesinde metindeki Gazze'ye yönelik 'soykırım' ifadesi metinden çıkarıldıktan sonra tasarı nihai oylamaya sunulmuştu.Filistin’in devlet olarak tanınması çağrısı yapıldıAvrupa Parlamentosu, İsrail’e verilen bazı AB desteklerinin askıya alınmasını onayladı ve uluslararası hukuk ihlallerinin araştırılmasını istedi. İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir’e yaptırım uygulanması da gündemde.Üyeler bölgede barış için iki devletli çözümün tek yol olduğunu yineledi. AP'de Filistin’in devlet olarak tanınması çağrısı yapıldı. İnsani yardımın engellenmesi eleştirildiAvrupa Parlamentosu ayrıca insani yardımın engellenmesini sert sözlerle eleştirdi. Parlamento üyeleri, gıda ve ilaç kıtlığının toplumu açlığa sürüklediğini vurguladı: Milletvekilleri ayrıca BM’nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA’nın tam yetkiyle geri dönmesi ve yardımın denetimli biçimde dağıtılması gerektiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/filistin-icin-uluslararasi-yuvarlak-masa-istanbulda-toplandi-abd-israilin-ortagi-ve-muslumanlar-1099295183.html

i̇srail

gazze

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, i̇srail, gazze, filistin, avrupa parlamentosu (ap), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), ab, kıtlık