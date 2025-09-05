Gümrük vergisi krizinin ardından Trump, ABD ve Japonya arasında ticaret anlaşmasını imzaladı

Türkiye
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye edildi
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-Japonya ticaret anlaşmasını yürürlüğe koyan bir kararnameyi imzaladığını duyurdu.Yürütme kararnamesinde, "Anlaşma uyarınca ABD, Japonya'dan ABD'ye giren neredeyse tüm ithalatlara yüzde 15'lik bir temel gümrük vergisi uygulayacak. Ayrıca, otomobiller ve otomobil parçaları, havacılık ürünleri, jenerik ilaçlar ve ABD'de doğal olarak bulunmayan veya üretilmeyen doğal kaynaklar için ayrı sektörel uygulamalar uygulanacak" ifadeleri yer aldı.Neler olmuştu?Daha önce Trump, Truth Social platformunda ABD-Japonya arasındaki ticaret anlaşmasını duyuyarak, şu açıklamayı yapmıştı: Ardından anlaşma öncesi Washington’a gitmesi beklenen Japon müzakereci Ryosei Akazawa ziyaretini iptal etmişti. İki ülke, Japonya’dan ithalata uygulanan vergiyi yüzde 15’e düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak Japon yetkililer, özellikle otomobillerde ve gıda ürünlerinde çifte vergilendirmenin kaldırılmasını talep etmişti.
00:06 05.09.2025 (güncellendi: 00:09 05.09.2025)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinTrump, Beyaz Saray'da "ABD olmadan, bütün dünya ölür" dedi
Trump, Beyaz Saray'da ABD olmadan, bütün dünya ölür dedi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Trump, ABD ile Japonya arasındaki ticaret anlaşmasını resmen yürürlüğe koymak için bir yürütme emri imzaladı.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-Japonya ticaret anlaşmasını yürürlüğe koyan bir kararnameyi imzaladığını duyurdu.
Yürütme kararnamesinde, "Anlaşma uyarınca ABD, Japonya'dan ABD'ye giren neredeyse tüm ithalatlara yüzde 15'lik bir temel gümrük vergisi uygulayacak. Ayrıca, otomobiller ve otomobil parçaları, havacılık ürünleri, jenerik ilaçlar ve ABD'de doğal olarak bulunmayan veya üretilmeyen doğal kaynaklar için ayrı sektörel uygulamalar uygulanacak" ifadeleri yer aldı.

Neler olmuştu?

Daha önce Trump, Truth Social platformunda ABD-Japonya arasındaki ticaret anlaşmasını duyuyarak, şu açıklamayı yapmıştı:
“Japonya ile devasa bir Anlaşmayı tamamladık, belki de şimdiye kadar yapılmış en büyük Anlaşma. Japonya, benim talimatımla ABD'ye 550 milyar dolar yatırım yapacak ve bu yatırımın yüzde 90’lık karı ABD'ye kalacak. Bu anlaşma, yüz binlerce iş yaratacak. Daha önce böyle bir şey hiç olmadı. Belki de en önemlisi, Japonya artık arabalar ve kamyonlar, pirinç ve bazı diğer tarım ürünleri ile diğer ürünleri kapsayan ticarete kapılarını açacak. Japonya, ABD'ye yüzde 15’lik karşılıklı gümrük vergileri ödeyecek. Bu, ABD için çok heyecan verici bir dönem ve özellikle Japonya ile her zaman harika bir ilişkiye sahip olmaya devam edecek olmamız açısından çok önemli.”
Ardından anlaşma öncesi Washington’a gitmesi beklenen Japon müzakereci Ryosei Akazawa ziyaretini iptal etmişti. İki ülke, Japonya’dan ithalata uygulanan vergiyi yüzde 15’e düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak Japon yetkililer, özellikle otomobillerde ve gıda ürünlerinde çifte vergilendirmenin kaldırılmasını talep etmişti.
Başkent Washington, D.C.’de artırılan güvenlik önlemleri kapsamında Ulusal Muhafız birlikleri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
DÜNYA
Trump yönetimine Washington'dan dava: 'Çok sayıda federal yasayı ihlal etti'
Dün, 23:04
