Gümrük vergisi krizinin ardından Trump, ABD ve Japonya arasında ticaret anlaşmasını imzaladı

“Japonya ile devasa bir Anlaşmayı tamamladık, belki de şimdiye kadar yapılmış en büyük Anlaşma. Japonya, benim talimatımla ABD'ye 550 milyar dolar yatırım yapacak ve bu yatırımın yüzde 90’lık karı ABD'ye kalacak. Bu anlaşma, yüz binlerce iş yaratacak. Daha önce böyle bir şey hiç olmadı. Belki de en önemlisi, Japonya artık arabalar ve kamyonlar, pirinç ve bazı diğer tarım ürünleri ile diğer ürünleri kapsayan ticarete kapılarını açacak. Japonya, ABD'ye yüzde 15’lik karşılıklı gümrük vergileri ödeyecek. Bu, ABD için çok heyecan verici bir dönem ve özellikle Japonya ile her zaman harika bir ilişkiye sahip olmaya devam edecek olmamız açısından çok önemli.”