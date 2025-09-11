https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/arjantin-devlet-baskani-mileiden-icisleri-bakanligi-hamlesi-yeniden-faaliyete-gecirdi-1099283824.html
Arjantin Devlet Başkanı Milei'den 'İçişleri Bakanlığı' hamlesi: Yeniden faaliyete geçirdi
Arjantin Devlet Başkanı Milei'den 'İçişleri Bakanlığı' hamlesi: Yeniden faaliyete geçirdi
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, partisinin Buenos Aires'teki seçim yenilgisi sonrası İçişleri Bakanlığı'nı yeniden faaliyete geçirdi.
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, partisinin Buenos Aires eyaletindeki seçim yenilgisinin ardından İçişleri Bakanlığı'nı yeniden faaliyete geçirdi. Uzmanlar bu adımı, muhalefetteki valilerle ittifak kurma ve yaklaşan 26 Ekim ara seçimleri öncesi parlamentodaki desteğini artırma girişimi olarak değerlendirdi.Milei, 2023’te göreve geldiğinde kemer sıkma politikaları kapsamında bakanlık sayısını azaltmış, İçişleri Bakanlığı’nı da sekretarya seviyesine düşürmüştü. Çarşamba günü açıklanan yeni kararla bakanlık, Lisandro Catalán’ın yönetiminde “federal yuvarlak masa” toplantıları düzenleyeceklerini açıkladı.Ancak Milei, bu açılımın hemen ardından nakit sıkıntısı çeken kamu üniversitelerine ek fon sağlayacak muhalefet destekli yasa tasarısını veto etti. Eğitim sendikaları cuma günü veto kararına karşı 24 saatlik grev ilan etti. Milei'nin Özgürlük Gelişimi partisi, Buenos Aires'te düzenlenen eyalet seçimlerinde oyların yüzde 34'ünü toplarken Fuerza Patria koalisyonu yüzde 47'sini aldı. Özgürlük Gelişimi partisi, Senato’da yalnızca yüzde 10, Temsilciler Meclisi’nde yüzde 15’lik bir temsil gücüne sahip.Milei, seçim yenilgisinin ardından yaptığı konuşmada 'hatalarını düzeltme' sözü verdi ve “Geleceğe bakarken tüm yanlışlarımızı telafi edeceğiz” dedi.
