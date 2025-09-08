https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/sandiktan-acik-mesaj-arjantindeki-eyalet-secimlerini-muhalefet-kazandi-1099185725.html

Sandıktan açık mesaj: Arjantin'deki eyalet seçimlerini muhalefet kazandı

Sandıktan açık mesaj: Arjantin'deki eyalet seçimlerini muhalefet kazandı

Buenos Aires'te düzenlenen eyalet seçimlerinde muhalefet, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin partisini büyük bir farkla geçti. Milei'nin Özgürlük... 08.09.2025, Sputnik Türkiye

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ülkenin en büyük ve en kritik seçim bölgesi olan Buenos Aires eyaletinde ağır bir seçim yenilgisi aldı. Milei'nin partisi Özgürlük Gelişimi (La Libertad Avanza) oyların yüzde 34'ünü toplarken Peronist muhalefetin oluşturduğu Fuerza Patria (Vatan Gücü) koalisyonu oyların yüzde 47'sini aldı.Uzmanlar tarafından gelecek ay yapılacak kongre ara seçimleri öncesinde hükümetin gidişatını doğrudan etkileyecek bir gelişme olarak görülen bu sonucun Buenos Aires'teki siyasi tabloyu gözler önüne serdiği belirtildi.Milei yenilgiyi kabul ettiDevlet Başkanı Milei, basına yaptığı açıklamada, Buenos Aires eyaletinde açık bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Eğer yeniden inşa etmeye ve ilerlemeye başlamak istiyorsak, önce sonuçları kabul etmemiz gerekir. Bugün olumlu bir tablo çıkmadı, seçimlerde gerileme yaşadık ve bunu kabul etmek zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.Sonuçları kapsamlı değerlendireceklerini kaydeden Milei, "Yanlışlarımızı düzelteceğiz. Siyasi alanda hatalar yaptıysak, bunları sorgulayacağız, eylemlerimizi değiştireceğiz ve 26 Ekim’de daha iyi sonuç elde etmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.Muhalefet seçim sonuçlarını kutladıÖte yandan, eski devlet başkanı Cristina Fernández de Kirchner ve Buenos Aires Valisi Axel Kicillof, seçim sonuçlarını hükümete karşı bir zafer olarak kutladı. Kicillof, yaptığı konuşmada “Sandıklar Milei’ye, eğitimden sağlığa kamusal hizmetlerin kesilemeyeceğini hatırlattı” ifadelerini kullandı.Seçim sonuçlarının önemi nedir?Arjantin'in en kalabalık eyaleti olan Buenos Aires'te, seçmenlerin yaklaşık yüzde 40'ı barınıyor. Kongre'de 70 milletvekili ile 3 senatörle temsil edilmesi nedeniyle ülke siyasetinde belirleyici konumda olan ve 92 milletvekili ve 46 senatörden oluşan eyalet meclisine sahip Buenos Aires'teki seçimler, yalnızca yerel yönetimi değil ulusal dengeleri de doğrudan etkilemekte.

