https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/ankarada-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1099276478.html
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
AFAD verilerine göre Ankara, Kalecik'te saat 8:24'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T08:42+0300
2025-09-11T08:42+0300
2025-09-11T08:46+0300
son depremler
ankara
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/ege-denizinde-51-buyuklugunde-deprem-1099207337.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_88993a5f0d3bee43253a00b3fb6a9bb5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara deprem, son dakika deprem, ankara’da deprem mi oldu, ankara son dakika, afad son depremler, afad, kandilli son depremler
ankara deprem, son dakika deprem, ankara’da deprem mi oldu, ankara son dakika, afad son depremler, afad, kandilli son depremler
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08:42 11.09.2025 (güncellendi: 08:46 11.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
AFAD verilerine göre Ankara, Kalecik'te saat 8:24'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.