SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre Ankara, Kalecik'te saat 8:24'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SON HABERLER
ankara deprem, son dakika deprem, ankara’da deprem mi oldu, ankara son dakika, afad son depremler, afad, kandilli son depremler
08:42 11.09.2025 (güncellendi: 08:46 11.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
AFAD verilerine göre Ankara, Kalecik'te saat 8:24'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
SON DEPREMLER
Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
9 Eylül, 00:53
