SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/ege-denizinde-51-buyuklugunde-deprem-1099207337.html
Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
AFAD Deprem Dairesi, Ege Denizi’nde saat 00:27’de 5.1 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini açıkladı. Depremin Çeşme ilçesi açıklarında 7 kilometre... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD Deprem Dairesi, Ege Denizi’nin Çeşme ilçesi açıklarında saat 00:27’de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken, olumsuz bir ihbarın henüz gelmediği aktarıldı.
Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

00:53 09.09.2025 (güncellendi: 00:59 09.09.2025)
AFAD Deprem Dairesi, Ege Denizi’nde saat 00:27’de 5.1 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini açıkladı. Depremin Çeşme ilçesi açıklarında 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Şu ana kadar can veya mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar yapılmadı.
Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi, Ege Denizi’nin Çeşme ilçesi açıklarında saat 00:27’de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken, olumsuz bir ihbarın henüz gelmediği aktarıldı.
