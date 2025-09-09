https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/ege-denizinde-51-buyuklugunde-deprem-1099207337.html
Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
AFAD Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 00:27'de 5.1 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini açıkladı. Depremin Çeşme ilçesi açıklarında 7 kilometre...
Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD Deprem Dairesi, Ege Denizi’nin Çeşme ilçesi açıklarında saat 00:27’de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken, olumsuz bir ihbarın henüz gelmediği aktarıldı.
ege denizi
00:53 09.09.2025 (güncellendi: 00:59 09.09.2025)
AFAD Deprem Dairesi, Ege Denizi’nde saat 00:27’de 5.1 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini açıkladı. Depremin Çeşme ilçesi açıklarında 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Şu ana kadar can veya mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar yapılmadı.
