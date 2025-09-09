Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD Deprem Dairesi, Ege Denizi’nin Çeşme ilçesi açıklarında saat 00:27’de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken, olumsuz bir ihbarın henüz gelmediği aktarıldı.

Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

