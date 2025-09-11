Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Ankara depreminin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik uyarı: 'Fay hattı tehdit ediyor'
Ankara'nın Kalecik ilçesinde sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.24’te merkez üssü Kalecik olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 11.08 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.'Çankırı Fay Zonu üzerinde gelişti'Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin kaynağına dikkat çekti. Bektaş, “Kuzey Anadolu Fayının tali kolu olan Çankırı Fay Zonu üzerinde gelişti” dedi.7 büyüklüğünde deprem hatırlatmasıProf. Dr. Bektaş, geçmişte yaşanan büyük depremleri hatırlatarak, “1794’te Çankırı merkezli 7 büyüklüğünde bir deprem olmuş, çok kişi ölmüştür” ifadelerini kullandı.'Ankara’yı tehdit eden fay zonu'Depremin olası risklerini değerlendiren Bektaş, Çankırı-Kırıkkale üzerinden Tuz Gölü’ne kadar uzanan fay hattına işaret ederek şu ifadeyi kullandı:“Çankırı-Kırıkkale üzerinden Tuz Gölü’ne kadar olasılıkla uzanan fay zonu Ankara’yı tehdit etmektedir.”
Ankara depreminin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik uyarı: 'Fay hattı tehdit ediyor'

Ankara’nın Kalecik ilçesinde sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi. Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin Çankırı Fay Zonu üzerinde geliştiğini belirterek, “Bu fay zonu Ankara’yı tehdit etmektedir” uyarısında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.24’te merkez üssü Kalecik olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 11.08 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

'Çankırı Fay Zonu üzerinde gelişti'

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin kaynağına dikkat çekti. Bektaş, “Kuzey Anadolu Fayının tali kolu olan Çankırı Fay Zonu üzerinde gelişti” dedi.

7 büyüklüğünde deprem hatırlatması

Prof. Dr. Bektaş, geçmişte yaşanan büyük depremleri hatırlatarak, “1794’te Çankırı merkezli 7 büyüklüğünde bir deprem olmuş, çok kişi ölmüştür” ifadelerini kullandı.

'Ankara’yı tehdit eden fay zonu'

Depremin olası risklerini değerlendiren Bektaş, Çankırı-Kırıkkale üzerinden Tuz Gölü’ne kadar uzanan fay hattına işaret ederek şu ifadeyi kullandı:

Çankırı-Kırıkkale üzerinden Tuz Gölü’ne kadar olasılıkla uzanan fay zonu Ankara’yı tehdit etmektedir.
