https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/ankara-depreminin-ardindan-prof-dr-osman-bektastan-kritik-uyari-fay-hatti-tehdit-ediyor-1099278670.html

Ankara depreminin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik uyarı: 'Fay hattı tehdit ediyor'

Ankara depreminin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik uyarı: 'Fay hattı tehdit ediyor'

Sputnik Türkiye

Ankara’nın Kalecik ilçesinde sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi... 11.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-11T09:57+0300

2025-09-11T09:57+0300

2025-09-11T09:57+0300

türki̇ye

ankara

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

çankırı

kalecik

osman bektaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069553734_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_5aa6169e676269763dcdad21242a9c4f.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.24’te merkez üssü Kalecik olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 11.08 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.'Çankırı Fay Zonu üzerinde gelişti'Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin kaynağına dikkat çekti. Bektaş, “Kuzey Anadolu Fayının tali kolu olan Çankırı Fay Zonu üzerinde gelişti” dedi.7 büyüklüğünde deprem hatırlatmasıProf. Dr. Bektaş, geçmişte yaşanan büyük depremleri hatırlatarak, “1794’te Çankırı merkezli 7 büyüklüğünde bir deprem olmuş, çok kişi ölmüştür” ifadelerini kullandı.'Ankara’yı tehdit eden fay zonu'Depremin olası risklerini değerlendiren Bektaş, Çankırı-Kırıkkale üzerinden Tuz Gölü’ne kadar uzanan fay hattına işaret ederek şu ifadeyi kullandı:“Çankırı-Kırıkkale üzerinden Tuz Gölü’ne kadar olasılıkla uzanan fay zonu Ankara’yı tehdit etmektedir.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/ankarada-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1099276478.html

türki̇ye

ankara

çankırı

kalecik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), çankırı, kalecik, osman bektaş