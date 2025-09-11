Türkiye
AK Parti'den erken seçim açıklaması
AK Parti'den erken seçim açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Elazığ'da yaptığı açıklamada erken seçim iddialarını kesin bir dille reddetti
Elazığ'da yerel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz seçimin 2028 yılında olacağını açıkladı.Parti olarak her zaman seçimlere hazır olduklarını vurgulayan Yavuz, “Her dönem seçim varmış gibi çalışıyoruz ama erken seçim yok. Biz buna erken seçim değil, seçim yenilemesi diyoruz. Seçimlerin zamanında yapılacağını net bir şekilde söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusuna da değinen Yavuz, bunun ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 360 milletvekiliyle seçim yenileme kararı alması halinde mümkün olduğunu belirtti. Yavuz, “Diyelim ki seçim 14 Mayıs’ta olacak, Meclis kararıyla bu tarih 7 Mayıs’a ya da 30 Nisan’a çekilebilir. Bu durumda karar Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak bu bir erken seçim değil, seçim yenilemesidir. Bunu 6 ay önceye 1 yıl önceye alma gibi bir mecburiyet de söz konusu değildir” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Elazığ’da yaptığı açıklamada erken seçim iddialarını kesin bir dille reddetti
Elazığ'da yerel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz seçimin 2028 yılında olacağını açıkladı.
Parti olarak her zaman seçimlere hazır olduklarını vurgulayan Yavuz, “Her dönem seçim varmış gibi çalışıyoruz ama erken seçim yok. Biz buna erken seçim değil, seçim yenilemesi diyoruz. Seçimlerin zamanında yapılacağını net bir şekilde söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusuna da değinen Yavuz, bunun ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 360 milletvekiliyle seçim yenileme kararı alması halinde mümkün olduğunu belirtti.
Yavuz, “Diyelim ki seçim 14 Mayıs’ta olacak, Meclis kararıyla bu tarih 7 Mayıs’a ya da 30 Nisan’a çekilebilir. Bu durumda karar Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak bu bir erken seçim değil, seçim yenilemesidir. Bunu 6 ay önceye 1 yıl önceye alma gibi bir mecburiyet de söz konusu değildir” dedi.
