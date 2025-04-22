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Bahçeli'den erken seçim tepkisi: 'Niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşuna'
Bahçeli'den erken seçim tepkisi: 'Niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşuna'
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MHP Lideri Bahçeli, siyaset arenasında son günlerde tekrar gündeme gelen erken seçim tartışmalarına ilişkin konuştu. Bahçeli, "Erken seçim yalan ve... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T13:15+0300
2025-04-22T13:23+0300
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Devlet Bahçeli, basında yer alan MHP'ye yönelik erken seçim iddialarına sert tepki gösterdi.Bahçeli'den 'erken seçim' çıkışıBahçeli "Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır. MHP'nin ve Cumhur İttifakı’nın kararı kesindir, seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir" dedi.MHP'ye dair erken seçim iddiaları neden ortaya çıktı?T24’e açıklamalarda bulunan Mümtazer Türköne, "Erdoğan çözüm sürecini tırpanlayacak, Bahçeli de bunun üzerine erken seçime götürecek; çünkü hukuka dönmeden sürecin başarı şansı yok" açıklamasında bulunmuştu.Konu üzerine bugün bir yazı kaleme alan Ahmet Hakan ise "Bugünlerde Mümtazer Türköne yeniden sahada, kendisine yeni bir görev edinmiş durumda. Güya Bahçeli erken seçim isteyecekmiş. Mümtazer bu sefer de bir hayal kırıklığı yaşarsa aklını oynatması kaçınılmaz" ifadelerini kullanmıştı.Bahçeli'den PKK çağrısı 'Bu iş daha fazla uzamamalıdır'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır." dedi. 'Silahları teslim etmeli'"Bu iş daha fazla uzamamalıdır." ifadesini kullanan MHP lideri, "Bu aşamada PKK'nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir." dedi.
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Bahçeli'den erken seçim tepkisi: 'Niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşuna'

13:15 22.04.2025 (güncellendi: 13:23 22.04.2025)
© AADevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© AA
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MHP Lideri Bahçeli, siyaset arenasında son günlerde tekrar gündeme gelen erken seçim tartışmalarına ilişkin konuştu. Bahçeli, "Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır. MHP'nin kararı kesindir, seçimler zamanında yapılacak " dedi
Devlet Bahçeli, basında yer alan MHP'ye yönelik erken seçim iddialarına sert tepki gösterdi.

Bahçeli'den 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli "Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır. MHP'nin ve Cumhur İttifakı’nın kararı kesindir, seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir" dedi.

MHP'ye dair erken seçim iddiaları neden ortaya çıktı?

T24’e açıklamalarda bulunan Mümtazer Türköne, "Erdoğan çözüm sürecini tırpanlayacak, Bahçeli de bunun üzerine erken seçime götürecek; çünkü hukuka dönmeden sürecin başarı şansı yok" açıklamasında bulunmuştu.
Konu üzerine bugün bir yazı kaleme alan Ahmet Hakan ise "Bugünlerde Mümtazer Türköne yeniden sahada, kendisine yeni bir görev edinmiş durumda. Güya Bahçeli erken seçim isteyecekmiş. Mümtazer bu sefer de bir hayal kırıklığı yaşarsa aklını oynatması kaçınılmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'den PKK çağrısı 'Bu iş daha fazla uzamamalıdır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır." dedi.

'Silahları teslim etmeli'

"Bu iş daha fazla uzamamalıdır." ifadesini kullanan MHP lideri, "Bu aşamada PKK'nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir." dedi.
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