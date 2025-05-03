https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/prens-harry-ailemle-barismak-istiyorum-1095881353.html

Prens Harry: Ailemle barışmak istiyorum

Prens Harry: Ailemle barışmak istiyorum

Sputnik Türkiye

Prens Harry, ailesiyle barışmak istediğini ve Kraliyet Ailesi'ni affettiğini ancak 2023'te yazdığı anılar yüzünden ailesinin kendisini affetmediğini söyledi. 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T04:42+0300

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Kraliyet Ailesiyle yaşadığı sorunların ardından ABD'de yaşamaya başlayan İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry, kendisine sağlanan polis koruması seviyesinin düşürülmesi kararını taşıdığı mahkemenin karar duruşması ardından BBC'ye açıklamalarda bulundu.Prens Harry, ailesiyle olan ilişkileriyle ilgili şöyle konuştu:Prens, Kraliyet Ailesi'ni affettiğini ancak 2023'te yazdığı anılar yüzünden ailesinin kendisini affetmediğini söyledi ve Başbakan Keir Starmer ve İçişleri Bakanı Yvette Cooper'dan söz konusu kararı kararı gözden geçirmesini isteyeceğini de kaydetti.Eşiyle ABD'ye taşınma kararı almalarının ardından koruma seviyesinin düşürüldüğünü hatırlatan Prens Harry, bu kararın Kraliyet Ailesine geri dönmeleri için alındığını savundu.Prens Harry, "Hükümet de olsanız, Kraliyet Ailesi de olsanız, babam ya da ailem de olsanız tüm farklılıklara rağmen güvende olduğumuzda emin olmak istemez misiniz?" diye sordu.Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, 2020 yılında Kraliyet Ailesiyle yaşadıkları sorunları öne sürerek kraliyet görevlerinden ayrılmış ve ABD'ye taşınmaya karar vermişti.Dük ve Düşese verilen yüksek düzeyli polis koruması seviyesi düşürülmüştü.

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prens harry, kral charles, yvette cooper, abd, i̇ngiltere, meghan markle