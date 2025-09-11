https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/abdde-enflasyon-yukseldi-barinma-enerji-ve-gida-fiyatlari-artti-1099297241.html

ABD'de enflasyon yükseldi: Barınma, enerji ve gıda fiyatları arttı

ABD'de enflasyon yükseldi: Barınma, enerji ve gıda fiyatları arttı

Sputnik Türkiye

ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustos ayında aylık bazda yüzde 0.4 artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Yıllık enflasyon ise yüzde 2.9... 11.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-11T17:13+0300

2025-09-11T17:13+0300

2025-09-11T17:13+0300

dünya

abd

enflasyon

hiper enflasyon

enflasyon oranı

enflasyon farkı

enflasyon rakamı

enflasyon rakamları

manşet enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099296769_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_342da705c3a2e51f7c09a6adfcd05a17.jpg

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ağustosta enflasyonun aylık artışı yüzde 0.4 oldu.Yıllık enflasyon ise yüzde 2.9'la ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Barınma maliyetlerindeki yükseliş, enflasyondaki artışta en belirgin etkenlerden biri oldu. Barınma endeksi aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 3.6 artış gösterdi. Aynı dönemde gıda fiyatları aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 3.2; enerji fiyatları ise aylık yüzde 0.7, yıllık yüzde 0.2 oranında yükseldi.Değişken enerji ve gıda kalemlerini hariç tutan çekirdek enflasyon da piyasa tahminleriyle uyumlu gerçekleşti. Çekirdek TÜFE ağustosta aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 3.1 artış kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/abd-enflasyon-verileri-aciklandi-bitcoin-yukselise-gecti-1092717864.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, enflasyon, hiper enflasyon, enflasyon oranı, enflasyon farkı, enflasyon rakamı, enflasyon rakamları, manşet enflasyon