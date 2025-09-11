Türkiye
ABD'de enflasyon yükseldi: Barınma, enerji ve gıda fiyatları arttı
dünya
ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ağustosta enflasyonun aylık artışı yüzde 0.4 oldu.Yıllık enflasyon ise yüzde 2.9'la ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Barınma maliyetlerindeki yükseliş, enflasyondaki artışta en belirgin etkenlerden biri oldu. Barınma endeksi aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 3.6 artış gösterdi. Aynı dönemde gıda fiyatları aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 3.2; enerji fiyatları ise aylık yüzde 0.7, yıllık yüzde 0.2 oranında yükseldi.Değişken enerji ve gıda kalemlerini hariç tutan çekirdek enflasyon da piyasa tahminleriyle uyumlu gerçekleşti. Çekirdek TÜFE ağustosta aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 3.1 artış kaydetti.
17:13 11.09.2025
ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustos ayında aylık bazda yüzde 0.4 artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Yıllık enflasyon ise yüzde 2.9 seviyesinde gerçekleşerek ocaktan bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. Ülke genelinde barınma, enerji ve gıda fiyatları yükseldi.
ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ağustosta enflasyonun aylık artışı yüzde 0.4 oldu.
Yıllık enflasyon ise yüzde 2.9'la ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Barınma maliyetlerindeki yükseliş, enflasyondaki artışta en belirgin etkenlerden biri oldu. Barınma endeksi aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 3.6 artış gösterdi. Aynı dönemde gıda fiyatları aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 3.2; enerji fiyatları ise aylık yüzde 0.7, yıllık yüzde 0.2 oranında yükseldi.
Değişken enerji ve gıda kalemlerini hariç tutan çekirdek enflasyon da piyasa tahminleriyle uyumlu gerçekleşti. Çekirdek TÜFE ağustosta aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 3.1 artış kaydetti.
