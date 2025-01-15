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ABD enflasyon verileri açıklandı: Bitcoin yükselişe geçti
ABD enflasyon verileri açıklandı: Bitcoin yükselişe geçti
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ABD'de açıklanan 2024 Aralık ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, piyasa beklentileriyle uyumlu olarak aylık bazda yüzde 0.4, yıllık bazda ise... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
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ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası kripto para piyasaları, Trump'ın kripto dostu politikalarına dair beklentilerle yükselişe geçti.Küresel piyasalarda birçok kripto para biriminde yükseliş yaşanırken Bitcoin, yüzde 2.33 değer kazanarak 99 bin 442 dolara ulaştı. Ethereum ise yüzde 1.70 artışla 3 bin 279.98 dolara yükseldi. Altcoinler arasında en dikkat çekici performansı, yüzde 3.29 artışla 1.051 dolara ulaşan Cardano (ADA) sergiledi. Solana (SOL) ise yüzde 2.69 yükselişle 194.76 dolara ulaştı. XRP, Dogecoin, Polkadot, Polygon ve Litecoin gibi diğer önemli kripto paralarda da kayda değer artışlar yaşandı.Bitcoin ne kadar olacak?2025 yılı için Bitcoin'in yükseleceği düşünülürken farklı analist ve kurumların tahminleri ise şu şekilde:
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bitcoin ne kadar, 2025 bitcoin ne kadar olur
bitcoin ne kadar, 2025 bitcoin ne kadar olur

ABD enflasyon verileri açıklandı: Bitcoin yükselişe geçti

18:55 15.01.2025
© AA / Ömer Taha ÇetinBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AA / Ömer Taha Çetin
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ABD'de açıklanan 2024 Aralık ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, piyasa beklentileriyle uyumlu olarak aylık bazda yüzde 0.4, yıllık bazda ise yüzde 2.9 artış gösterdi. Veriler, küresel piyasaların ilgisini çekerken, kripto para birimlerinde de kayda değer bir hareketlilik yaşandı.
ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası kripto para piyasaları, Trump'ın kripto dostu politikalarına dair beklentilerle yükselişe geçti.
Küresel piyasalarda birçok kripto para biriminde yükseliş yaşanırken Bitcoin, yüzde 2.33 değer kazanarak 99 bin 442 dolara ulaştı. Ethereum ise yüzde 1.70 artışla 3 bin 279.98 dolara yükseldi. Altcoinler arasında en dikkat çekici performansı, yüzde 3.29 artışla 1.051 dolara ulaşan Cardano (ADA) sergiledi. Solana (SOL) ise yüzde 2.69 yükselişle 194.76 dolara ulaştı. XRP, Dogecoin, Polkadot, Polygon ve Litecoin gibi diğer önemli kripto paralarda da kayda değer artışlar yaşandı.

Bitcoin ne kadar olacak?

2025 yılı için Bitcoin'in yükseleceği düşünülürken farklı analist ve kurumların tahminleri ise şu şekilde:
VanEck: 2025 yılı sonunda Bitcoin fiyatının 180 bin dolar olabileceğini öngörmekte.
Standard Chartered: Bitcoin'in 2025 yılı sonunda 200 bin dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.
Bernstein: Bitcoin'in 2025 yılı sonunda 200 bin dolara ulaşabileceğini öngördüğünü açıkladı.
BitScreener: 2025 yılında Bitcoin'in maksimum 103 bin 966.6 dolar değerine ulaşabileceğini tahmin etti.
Gate.io: 2025 için Bitcoin'in ortalama fiyatının 97 bin 366 dolar, en yüksek fiyatının ise 106 bin 128.94 dolar olacağını tahmin ettiğini açıkladı.
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