https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/abd-enflasyon-verileri-aciklandi-bitcoin-yukselise-gecti-1092717864.html

ABD enflasyon verileri açıklandı: Bitcoin yükselişe geçti

ABD enflasyon verileri açıklandı: Bitcoin yükselişe geçti

Sputnik Türkiye

ABD'de açıklanan 2024 Aralık ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, piyasa beklentileriyle uyumlu olarak aylık bazda yüzde 0.4, yıllık bazda ise... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T18:55+0300

2025-01-15T18:55+0300

2025-01-15T18:55+0300

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ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası kripto para piyasaları, Trump'ın kripto dostu politikalarına dair beklentilerle yükselişe geçti.Küresel piyasalarda birçok kripto para biriminde yükseliş yaşanırken Bitcoin, yüzde 2.33 değer kazanarak 99 bin 442 dolara ulaştı. Ethereum ise yüzde 1.70 artışla 3 bin 279.98 dolara yükseldi. Altcoinler arasında en dikkat çekici performansı, yüzde 3.29 artışla 1.051 dolara ulaşan Cardano (ADA) sergiledi. Solana (SOL) ise yüzde 2.69 yükselişle 194.76 dolara ulaştı. XRP, Dogecoin, Polkadot, Polygon ve Litecoin gibi diğer önemli kripto paralarda da kayda değer artışlar yaşandı.Bitcoin ne kadar olacak?2025 yılı için Bitcoin'in yükseleceği düşünülürken farklı analist ve kurumların tahminleri ise şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/tatilciler-dikkat-turistlere-kent-vergisi-geliyor-1092717309.html

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