Yenilik Partisi 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumunun iptali için mahkemeye başvurdu
Yenilik Partisi 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumunun iptali için mahkemeye başvurdu
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumunun iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
13:45 10.09.2025 (güncellendi: 14:13 10.09.2025)
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumunun iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yaptıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumunun iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yaptıklarını duyurdu.
Anayasa değişikliği referandumunun iptali
Öztürk Yılmaz, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, mahkemeye yaptıkları başvurunun alındı belgesini ekleyerek şu açıklamayı yaptı:
"Yenilik Partimiz, 16 Nisan 2017 referandumda mühürsüz oy ve pusulalar nedeniyle referandumun iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yaptı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur!"