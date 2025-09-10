https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/yenilik-partisi-16-nisan-2017de-yapilan-anayasa-degisikligi-referandumunun-iptali-icin-mahkemeye-1099260460.html

Yenilik Partisi 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumunun iptali için mahkemeye başvurdu

Yenilik Partisi 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumunun iptali için mahkemeye başvurdu

Sputnik Türkiye

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumunun iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru... 10.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-10T13:45+0300

2025-09-10T13:45+0300

2025-09-10T14:13+0300

poli̇ti̇ka

yenilik partisi

öztürk yılmaz

ankara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102809/53/1028095324_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_c771fa802e79492e7b3bf817e6358db3.jpg

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumunun iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yaptıklarını duyurdu.Anayasa değişikliği referandumunun iptaliÖztürk Yılmaz, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, mahkemeye yaptıkları başvurunun alındı belgesini ekleyerek şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/chp-kurultayi-davasinda-aymden-karar-basvuru-reddedildi-1099254349.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yenilik partisi, öztürk yılmaz, ankara