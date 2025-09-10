https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/yaya-gecidinden-gecen-yasli-kadini-yumruklayan-surucu-tutuklandi-1099256992.html

Yaya geçidinden geçen yaşlı kadını yumruklayan sürücü tutuklandı

Yaya geçidinden geçen yaşlı kadını yumruklayan sürücü tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ankara'da yaya geçidindeki kadını darbeden sürücü tutuklandı 10.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-10T13:00+0300

2025-09-10T13:00+0300

2025-09-10T13:00+0300

türki̇ye

ankara

yaya geçidi

tutuklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099258300_73:0:1598:858_1920x0_80_0_0_01722c3204a9072bc5af320b98c78299.png

Ankara'da yaya yolundaki bir kadını darbeden sürücü, "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.Ne olmuştu?Çankaya Strazburg Caddesi'ndeki yaya geçidinden geçmek isteyen kadın, aracın hızla gelmesine sinirlendi ve söylendi. Aracın sürücüsü aracı durdurdu ve yaya geçidinden geçmekte olan başka bir yaşlı kadına saldırdı.Yaya geçidinde darp uygulayan sürücü tutuklandıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çankaya Strazburg Caddesi'ndeki darp olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Neden tutuklandı?Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.Zanlı, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesince "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.Emniyetten açıklama yapılmıştıAnkara Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Çankaya ilçesi Strazburg Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın yayanın darbedilmesi olayına karışan 2 şahıs aynı gün ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde yakalanmıştır. Şüpheli şahıslar, adli makamların talimatları doğrultusunda mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/mahkemeden-emsal-karar-araciyla-carptigi-cocugun-olumune-neden-olan-surucuye-25-yil-hapis-cezasi--1099231588.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara yaya geçidi, ankara yaya geçidi yaşlı kadın, ankara yaya geçidindeki darp olayı