Yaya geçidinden geçen yaşlı kadını yumruklayan sürücü tutuklandı
Yaya geçidinden geçen yaşlı kadını yumruklayan sürücü tutuklandı
10.09.2025
Ankara'da yaya yolundaki bir kadını darbeden sürücü, "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.Ne olmuştu?Çankaya Strazburg Caddesi'ndeki yaya geçidinden geçmek isteyen kadın, aracın hızla gelmesine sinirlendi ve söylendi. Aracın sürücüsü aracı durdurdu ve yaya geçidinden geçmekte olan başka bir yaşlı kadına saldırdı.Yaya geçidinde darp uygulayan sürücü tutuklandıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çankaya Strazburg Caddesi'ndeki darp olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Neden tutuklandı?Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.Zanlı, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesince "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.Emniyetten açıklama yapılmıştıAnkara Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Çankaya ilçesi Strazburg Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın yayanın darbedilmesi olayına karışan 2 şahıs aynı gün ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde yakalanmıştır. Şüpheli şahıslar, adli makamların talimatları doğrultusunda mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir." ifadelerine yer verildi.
