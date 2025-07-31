ABD-Güney Kore ticaret anlaşması 450 milyar doları aştı: 'İki hafta içinde büyük bir meblağ yatırım açıklanacak'

Memnuniyetle duyuruyorum ki, ABD, Güney Kore ile tam ve kapsamlı bir ticaret anlaşması konusunda anlaşmaya varmıştır. Anlaşmaya göre, Güney Kore, ABD tarafından sahip olunan ve kontrol edilen, ayrıca Başkan olarak şahsım tarafından seçilecek yatırımlar için ABD’ye 350 milyar dolar verecek. Ayrıca, Güney Kore 100 milyar dolarlık LNG veya diğer enerji ürünleri satın alacak. Bunun yanında, Güney Kore kendi yatırım amaçları için büyük bir meblağ yatırım yapmayı da kabul etmiştir. Bu meblağ, önümüzdeki iki hafta içinde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung Beyaz Saray’a ikili bir görüşme için geldiğinde duyurulacak. Yeni Devlet Başkanı’nı seçim başarısından dolayı da tebrik etmek isterim. Ayrıca, Güney Kore’nin ABD ile tamamen AÇIK TİCARET yapacağı ve otomobil, kamyon, tarım ürünleri gibi Amerikan ürünlerini kabul edeceği konusunda da anlaşmaya varılmıştır. Güney Kore için yüzde 15’lik bir gümrük vergisi üzerinde mutabakata varılmıştır. Amerika için ise herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacaktır. Bugün bu konuda öncülük eden ticaret temsilcilerine de teşekkür etmek isterim. Onlarla tanışmak ve ülkelerinin büyük başarısını konuşmak bir onurdu