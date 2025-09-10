https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/trumpin-fed-yoneticisini-gorevden-alma-girisimine-mahkemeden-fren-1099248037.html

Trump’ın Fed yöneticisini görevden alma girişimine mahkemeden fren

ABD'de bir federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma kararını geçici olarak engelledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma kararı askıya alındı. Federal mahkeme, bu kararın geçici olarak engelledi. Trump, geçen ay Cook'u görevden aldığını açıklamıştı. Ancak Fed, Cook'un halen görevde olduğunu duyurmuştu.Trump, Cook'u, göreve başlamadan önce üç farklı mülk için konut kredisi başvurularında yanlış beyanda bulunarak haksız faiz ve vergi avantajı elde etmekle suçladı. Cook ise iddiaları reddetti.Bu süreçte Cook, Trump'a karşı dava açarak görevden alma kararının 'hukuksuz ve geçersiz' ilan edilmesini talep etti. Federal yargıç Jia Cobb, geçici kararında Fed üyelerinin yalnızca görevdeki performanslarıyla ilgili nedenlerle azledilebileceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:Ülke tarihinde bir ilk Bu dava, ABD tarihinde bir başkanın ilk kez bir Fed yöneticisini görevden almaya çalışması nedeniyle tarihi önem taşıyor. Uzmanlar, sürecin Yüksek Mahkeme’ye taşınabileceğini ve Fed’in bağımsızlığını doğrudan ilgilendirecek emsal bir karar doğurabileceğini belirtiyor.Merkez Bankası önümüzdeki hafta faiz toplantısını gerçekleştirecek ve Eylül 2024’ten bu yana ilk faiz indirimini açıklaması bekleniyor.

